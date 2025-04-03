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Работающим пенсионерам следует проверить свое заявление на необлагаемый доход после индексации пенсий

Кошелек. Снимок иллюстративный.
Кошелек. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

С 1 апреля в результате индексации средняя пенсия по старости увеличилась до 817 евро, а размер народной пенсии – до 393 евро. Это изменение может повлиять на расчет необлагаемого подоходным налогом дохода для работающих пенсионеров.

По словам руководителя пенсионной сферы Департамента социального страхования Аллы Химма, с 1 апреля с пенсий людей в возрасте пенсионера по старости (родившихся в 1960 году и ранее) необлагаемый подоходным налогом доход учитывается в размере до 776 евро. «Если пенсия ниже 776 евро, то оставшуюся часть необлагаемого подоходным налогом дохода можно использовать для других доходов, например, заработной платы. Однако из-за роста пенсий сумма необлагаемого дохода, учитываемая с зарплаты, может уменьшиться», – пояснила Химма.

Например, если пенсия увеличилась с 600 до 700 евро, то остаток необлагаемого дохода снизится со 176 до 76 евро (776 – 700 = 76). Если пенсионер ранее использовал 176 евро необлагаемого подоходным налогом дохода с зарплаты, то теперь эту сумму следует скорректировать, чтобы позднее избежать ситуации, когда надо возвращать недоплаченный налог.

Лица с пенсией менее 776 евро должны указать оставшуюся необлагаемую сумму в заявлении для работодателя, чтобы он мог учесть ее при выплатах.

Работать в период получения пенсии выгодно. «Социальный налог, уплаченный работодателем, увеличивает конечный размер пенсии – отработанный период учитывается ежегодно по состоянию на 1 апреля и увеличивает размер пенсии», – отметила Химма.

Персональные данные о размере пенсии можно просмотреть на портале eesti.ee. Использование необлагаемого дохода отображается в электронной среде Налогово-таможенного департамента в разделе „Minu sissetulekud“, где можно внести необходимые изменения.

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