Работающим пенсионерам следует проверить свое заявление на необлагаемый доход после индексации пенсий

По словам руководителя пенсионной сферы Департамента социального страхования Аллы Химма, с 1 апреля с пенсий людей в возрасте пенсионера по старости (родившихся в 1960 году и ранее) необлагаемый подоходным налогом доход учитывается в размере до 776 евро. «Если пенсия ниже 776 евро, то оставшуюся часть необлагаемого подоходным налогом дохода можно использовать для других доходов, например, заработной платы. Однако из-за роста пенсий сумма необлагаемого дохода, учитываемая с зарплаты, может уменьшиться», – пояснила Химма.

Например, если пенсия увеличилась с 600 до 700 евро, то остаток необлагаемого дохода снизится со 176 до 76 евро (776 – 700 = 76). Если пенсионер ранее использовал 176 евро необлагаемого подоходным налогом дохода с зарплаты, то теперь эту сумму следует скорректировать, чтобы позднее избежать ситуации, когда надо возвращать недоплаченный налог.

Лица с пенсией менее 776 евро должны указать оставшуюся необлагаемую сумму в заявлении для работодателя, чтобы он мог учесть ее при выплатах.

Работать в период получения пенсии выгодно. «Социальный налог, уплаченный работодателем, увеличивает конечный размер пенсии – отработанный период учитывается ежегодно по состоянию на 1 апреля и увеличивает размер пенсии», – отметила Химма.