В Кивиыли и Нарве горела сухая трава

В четверг спасатели были вызваны на место двух ландшафтных пожаров в Ида-Вирумаа.
3 апреля в 18:34 сообщили, что возле улицы Соо в Кивиыли был замечен пожар. Трава горела пламенем, и огонь распространялся на лес.
Пожар, охвативший почти 1 гектар, потушили профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Кивиыли и Йыхви и волонтеры из Пуртсе.
Возможно, пожар начался из-за костра.
3 апреля в 16:11 спасатели отправились к большому пруду Кадастику в Нарве, чтобы потушить пожар площадью 25 квадратных метров.