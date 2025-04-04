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В Кивиыли и Нарве горела сухая трава

Ландшафтный пожар. Иллюстративное фото.
Ландшафтный пожар. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

В четверг спасатели были вызваны на место двух ландшафтных пожаров в Ида-Вирумаа.

3 апреля в 18:34 сообщили, что возле улицы Соо в Кивиыли был замечен пожар. Трава горела пламенем, и огонь распространялся на лес.

Пожар, охвативший почти 1 гектар, потушили профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Кивиыли и Йыхви и волонтеры из Пуртсе.

Возможно, пожар начался из-за костра.

3 апреля в 16:11 спасатели отправились к большому пруду Кадастику в Нарве, чтобы потушить пожар площадью 25 квадратных метров.

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