В Кивиыли и Нарве горела сухая трава

3 апреля в 18:34 сообщили, что возле улицы Соо в Кивиыли был замечен пожар. Трава горела пламенем, и огонь распространялся на лес.

Пожар, охвативший почти 1 гектар, потушили профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Кивиыли и Йыхви и волонтеры из Пуртсе.

Возможно, пожар начался из-за костра.