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Пенсии и социальные пособия поступят в понедельник

Кошелек с деньгами.
Кошелек с деньгами. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент социального страхования напоминает, что в апреле пенсии и социальные пособия поступят людям в понедельник, 7 апреля.

Выплата пенсий и социальных пособий обычно производится 5-го числа каждого месяца, если это рабочий день. В этом году 5 апреля выпадает на субботу, поэтому выплаты будут произведены в течение понедельника.

В 2025 году 5-е число выпадает на выходные в январе, апреле, июле и октябре. Просим людей учитывать более позднее поступление средств и планировать свои финансы соответственно.

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