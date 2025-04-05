Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 5 апреля.
КУЛЬТУРА
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - весенний концерт группы светского танца "Реверанс". Гости программы: смешанная группа "Virvet" танцевального ансамбля "Virulane", танцевальный коллектив "Ритм", молодежный вокальный ансамбль "Illusio", учитель Кохтла-Ярвеской школы искусств Мария Бакеева. Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - молодежный спектакль, музыкальный цирк "I Hate That They Eat Too Loud" / "Я ненавижу, когда они громко чавкают". Четыре композитора написали для шоу четыре музыкальных произведения, которые будут исполнены в четырех сценах пятью цирковыми артистами и пятью музыкантами. Спектакль был номинирован на премию года Латвийской музыкальной премии. Билет - 15-20 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - спектакль театра "Баскеа" (Нарва). Бесплатно.
СПОРТ
* В Вийвиконна с площадки для флага в 11.00 стартует поход "Kummituslik ja kummaline Viivikonna" / "Призрачный и странный Вийвиконна".
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку "Seeneturniir"; дуплет.