Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - молодежный спектакль, музыкальный цирк "I Hate That They Eat Too Loud" / "Я ненавижу, когда они громко чавкают". Четыре композитора написали для шоу четыре музыкальных произведения, которые будут исполнены в четырех сценах пятью цирковыми артистами и пятью музыкантами. Спектакль был номинирован на премию года Латвийской музыкальной премии. Билет - 15-20 евро.