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Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

"Реверанс".
"Реверанс". Фото: Igor Parv

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 5 апреля.

КУЛЬТУРА

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - весенний концерт группы светского танца "Реверанс". Гости программы: смешанная группа "Virvet" танцевального ансамбля "Virulane", танцевальный коллектив "Ритм", молодежный вокальный ансамбль "Illusio", учитель Кохтла-Ярвеской школы искусств Мария Бакеева. Билет - 5 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - молодежный спектакль, музыкальный цирк "I Hate That They Eat Too Loud" / "Я ненавижу, когда они громко чавкают". Четыре композитора написали для шоу четыре музыкальных произведения, которые будут исполнены в четырех сценах пятью цирковыми артистами и пятью музыкантами. Спектакль был номинирован на премию года Латвийской музыкальной премии. Билет - 15-20 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - спектакль театра "Баскеа" (Нарва). Бесплатно.

СПОРТ

* В Вийвиконна с площадки для флага в 11.00 стартует поход "Kummituslik ja kummaline Viivikonna" / "Призрачный и странный Вийвиконна".

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку "Seeneturniir"; дуплет.

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