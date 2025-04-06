Энели Ефимова устрановила мировой рекорд сезона

Лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова блистала на соревнованиях Madwave Challenge в Тарту, показав лучшее время в мире в этом сезоне (30,12).
Результат оказался всего на четыре сотых секунды слабее рекорда Эстонии, который Ефимова установила три года назад на чемпионате мира в Будапеште.
"В целом временем на 100 метров я довольна. Мы не отдыхали перед этим соревнованием и в четверг еще делали упражнения в тренажерном зале. Надеюсь, к следующим соревнованиям наберусь свежести", - сказала "Postimees" после дистанции Ефимова, чей личный лучший результат и рекорд Эстонии на этом поприще - 1.06.08.
Результат, который она достигла в предварительных заплывах на 50-метровку брассом, стала для Ефимовой приятным сюрпризом. "Я ничего не видела на табло и до последнего момента не знала своего времени. В конце концов, это все равно был приятный сюрприз", - засмеялась Ефимова.