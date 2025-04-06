Энели Ефимова устрановила мировой рекорд сезона

Результат оказался всего на четыре сотых секунды слабее рекорда Эстонии, который Ефимова установила три года назад на чемпионате мира в Будапеште.

"В целом временем на 100 метров я довольна. Мы не отдыхали перед этим соревнованием и в четверг еще делали упражнения в тренажерном зале. Надеюсь, к следующим соревнованиям наберусь свежести", - сказала "Postimees" после дистанции Ефимова, чей личный лучший результат и рекорд Эстонии на этом поприще - 1.06.08.