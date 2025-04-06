Нарва-Йыэсуу борется с людьми, вторгающимися на строительную территорию мола

"Уважаемые горожане и гости города, мы прекрасно понимаем, что строительство нового мола вызывает большой интерес и волнение — это важное событие для нашего города и прибрежной зоны. Нас радует ваша заинтересованность и вовлечённость.

В то же время напоминаем, что это — действующий строительный объект, и вход на его территорию категорически запрещен для посторонних", сообщили городские влвсти.

По словам мэрии проход на объект запрещён как со стороны пляжа, так и со стороны реки и маяка. "Даже если в каком-то месте ограждение выглядит неполным или есть проход — это НЕ является приглашением и не даёт права входить на территорию. Пребывание на стройке опасно для жизни и здоровья", говорится в сообщении.

Власти предупреждают, что территория строительства мола находится под круглосуточным видеонаблюдением, и если предупреждения не возымеют действия, будут принять дополнительные меры. "Призываем всех к ответственности и просим ставить безопасность — свою и окружающих — на первое место", говорится в сообщении.