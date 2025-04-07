Центрист Яан Тоотс в октябре снова поборется за кресло мэра Нарвы

"У нас уже утверждено, что в Нарве у Центристской партии первым номером буду я. Такое решение принято. В этот раз в Тарту я баллотироваться не буду", - заявил Яан Тоотс в интервью на "Радио 4".

Информацию о будущем выдвижении Тоотса в Нарве в качестве кандидата в депутаты и мэры подтвердил новостному порталу Rus.ERR председатель центристской фракции "Keskerakond" в Нарвском горсобрании, член Рийгикогу Алексей Евграфов. "Во главе списка должен быть кандидат в мэры. В связи с тем, что я работаю в Рийгикогу, я сам предложил на роль первого номера Яна Тоотса", - приводит портал слова Евграфова.

Алексей Евграфов в 2019-2020 годы тоже был мэром Нарвы, но сейчас он явно не намерен покидать Рийгикогу, где находится в рядах оппозиции, и претендовать на хлопотную должность нарвского градоначальника.

Видный эстонский центрист Яан Тоотс был мэром Нарвы с октября 2023 по конец декабря 2024 года. Главным политическим соперником центристов в Нарве традиционно выступает политическая команда Катри Райк, которая ради победы над Тоотсом вступила в коалицию с изгнанным из числа центристов Михаилом Стальнухиным.