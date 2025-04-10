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Фильмы посмотрели, лучшие выбрали, но красную дорожку развернут в конце апреля

Жюри нынешнего фестиваля тоже поучаствовали в челлендже, посвященном Кальо Кийску.
Жюри нынешнего фестиваля тоже поучаствовали в челлендже, посвященном Кальо Кийску. Фото: Erakogu

В йыхвиском кинозале "Амадеус" в минувшую субботу состоялся просмотр конкурсных работ, поступивших на ежегодный фестиваль кинолюбителей "Латерна магика", организованный Йыхвиским центром культуры и интересов в 18-й раз.

В этом году организаторы конкурса получили 58 кинолент из разных уголков Эстонии, а также из Испании, Литвы, Украины. Количество работ чуть меньше прошлогоднего, но так как устроители фестиваля разрешили увеличить хронометраж фильмов до 15 минут, чем многие авторы воспользовались, времени на просмотр потребовалось не меньше обычного. По словам координатора фестиваля Анны Маскаевой, и жюри, и зрители говорили, что субботний день пролетел быстро - было интересно и много хороших фильмов.

- Среди авторов были и знакомые имена, и новые, что особенно радует, - довольна Анна Маскаева. - Номинация "Игровое кино" собрала беспрецедентное количество фильмов - 17. Не только молодых авторов, но и уже опытных. Жюри было нелегко сделать выбор, но команда трудилась слаженно - смотрели, обсуждали и делали обоснованный выбор.

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