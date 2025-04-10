Фильмы посмотрели, лучшие выбрали, но красную дорожку развернут в конце апреля

В этом году организаторы конкурса получили 58 кинолент из разных уголков Эстонии, а также из Испании, Литвы, Украины. Количество работ чуть меньше прошлогоднего, но так как устроители фестиваля разрешили увеличить хронометраж фильмов до 15 минут, чем многие авторы воспользовались, времени на просмотр потребовалось не меньше обычного. По словам координатора фестиваля Анны Маскаевой, и жюри, и зрители говорили, что субботний день пролетел быстро - было интересно и много хороших фильмов.