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В Нарве построят первый четырехзвездочный отель

Гостиницу "Linda Hotell" обустроят в девятиэтажном офисном здании военного завода "Балтиец", рядом с которым около шести лет назад был открыт нарвский театральный центр "Vaba Lava".
Гостиницу "Linda Hotell" обустроят в девятиэтажном офисном здании военного завода "Балтиец", рядом с которым около шести лет назад был открыт нарвский театральный центр "Vaba Lava". Фото: SCANPIX

"Не стоит задавать себе этот вопрос слишком часто, - улыбается Юри Этверк, один из основателей четырехзвездочного отеля в Нарве, отвечая на вопрос, что придает ему уверенности, чтобы взяться за такое предприятие стоимостью около 15 миллионов евро в нынешней рыночной и геополитической ситуации. - Но мы думаем, что этот проект будет успешным, поскольку потребность в таком отеле в Нарве растет".

В отель планируется перестроить амортизированное девятиэтажное здание советского военного завода "Балтиец" на улице Линда, расположенное между нарвским театральным центром "Vaba Lava" и Домом эстонского языка. Отель площадью чуть более 7500 квадратных метров рассчитан на 129 номеров.

На первом этаже будут располагаться фойе, ресторан, а также рассчитанные на общественное пользование помещения для оказания услуг, кафе и офисные помещения для сдачи в аренду. Первый этаж будет соединен с расположенным по соседству зданием театра.

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