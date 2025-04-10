В Нарве построят первый четырехзвездочный отель

"Не стоит задавать себе этот вопрос слишком часто, - улыбается Юри Этверк, один из основателей четырехзвездочного отеля в Нарве, отвечая на вопрос, что придает ему уверенности, чтобы взяться за такое предприятие стоимостью около 15 миллионов евро в нынешней рыночной и геополитической ситуации. - Но мы думаем, что этот проект будет успешным, поскольку потребность в таком отеле в Нарве растет".