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Жители Люганузе боятся не оборонно-промышленного парка, а взрывов

"Пятьдесят на пятьдесят", - оценил Индрек Сирп вероятность того, что предпринимателей, заинтересованных в производстве боеприпасов, хватит не только для Пярну, но для "Põhja-Kiviõli".
"Пятьдесят на пятьдесят", - оценил Индрек Сирп вероятность того, что предпринимателей, заинтересованных в производстве боеприпасов, хватит не только для Пярну, но для "Põhja-Kiviõli". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

К концу августа станет ясно, сколько производителей боеприпасов захотят начать работу в оборонно-промышленных парках и сколько из них не поместятся в парке, создаваемом в Пярну. Это определит будущее парка на разрезе "Põhja-Kiviõli".

Из пяти рассматривавшихся мест строительства оборонно-промышленного парка Министерство обороны отдало предпочтение участкам в Пярну, прежде всего потому, что они расположены дальше от границы соседнего государства, враждебно настроенного по отношению к Эстонии. Таким образом, у промпарка будет больше шансов продолжить работу даже во время возможного военного конфликта.

Еще одним преимуществом территорий в Пярну являются их размеры и возможность расширения.

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