Жители Люганузе боятся не оборонно-промышленного парка, а взрывов

Из пяти рассматривавшихся мест строительства оборонно-промышленного парка Министерство обороны отдало предпочтение участкам в Пярну, прежде всего потому, что они расположены дальше от границы соседнего государства, враждебно настроенного по отношению к Эстонии. Таким образом, у промпарка будет больше шансов продолжить работу даже во время возможного военного конфликта.