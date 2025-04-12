Жители Люганузе боятся не оборонно-промышленного парка, а взрывов

К концу августа станет ясно, сколько производителей боеприпасов захотят начать работу в оборонно-промышленных парках и сколько из них не поместятся в парке, создаваемом в Пярну. Это определит будущее парка на разрезе "Põhja-Kiviõli".
Из пяти рассматривавшихся мест строительства оборонно-промышленного парка Министерство обороны отдало предпочтение участкам в Пярну, прежде всего потому, что они расположены дальше от границы соседнего государства, враждебно настроенного по отношению к Эстонии. Таким образом, у промпарка будет больше шансов продолжить работу даже во время возможного военного конфликта.