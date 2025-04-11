Два депутата покинули фракцию соцдемов в Кохтла-Ярве, разочаровавшись в политике партии

Владимир Чужас и Сергей Бучинский вышли из фракции Социал-демократической партии (SDE), находящейся у власти в Кохтла-Ярве, в знак протеста против общегосударственной политики партии.
Владимир Чужас заявил, что последней каплей в решении покинуть фракцию стала принятая на этой неделе Рийгикогу поправка к Закону о церквях и приходах, которая обязывает местную православную церковь выйти из подчинения Московского патриархата. "Мы вышли из фракции в знак протеста против Социал-демократической партии и правительства республики", - сказал он "Северному побережью".
Многие решения не нравились
В посте в социальных сетях Владимир Чужас перечислил еще несколько других событий и процессов, с которыми была связана Социал-демократическая партия и которые для них неприемлемы. Среди прочего он упомянул поспешный и непродуманный переход на эстонский язык обучения, демонтаж памятников, закрытие границы на ночь в Нарве и лишение российских граждан права голоса на местных выборах. "Во всем этом в большей или меньшей степени участвовала SDE - к сожалению", - написал он.
Чужас и Бучинский стали широко известны общественности как гражданские активисты, боровшиеся против планировавшегося строительства завода по производству масла из отходов сланцедобычи террикона шахты "Ahtme". Они не вступили в Социал-демократическую партию, но решили баллотироваться в горсобрание по списку этой партии осенью 2021 года и были избраны. Бучинский получил 320 голосов, что стало вторым результатом среди соцдемов на тех выборах после их лидера Эдуарда Одинца. За Чужаса проголосовали 107 избирателей.
Я считаю, что нынешняя коалиция останется у власти в Кохтла-Ярве до осенних выборов.
Эдуард Одинец,
председатель горсобрания Кохтла-Ярве
Горуправа назначила обоих членами совета городского коммунального предприятия "OSK Grupp", и Чужас является его председателем.
Расстановка сил в горсобрании не изменится
В 25-местном горсобрании Кохтла-Ярве у власти находится коалиция Центристской партии и Социал-демократической партии. Фракция Центристской партии насчитывает восемь членов, а во фракции соцдемов теперь осталось три депутата. Но, кроме того, в большинстве случаев одинаково с ними голосовали и несколько внефракционных депутатов.
Владимир Чужас сказал, что, несмотря на выход из фракции соцдемов, он и Бучинский не намерены покидать коалицию. "В горсобрании из-за этого ничего не изменится, и на человеческом уровне у нас останутся прежние отношения с нашими бывшими коллегами по фракции", - заверил он.
Помимо председателя горсобрания Эдуарда Одинца, во фракции соцдемов остаются Николай Куташов и Елена Мутонен. Насколько известно Одинцу, планов выхода из фракции у них на данный момент нет.
Одинец тоже считает, что выход Бучинского и Чужаса из фракции не изменит расстановку сил в горсобрании. "У нас есть депутаты, которые не входят ни в одну фракцию и голосуют то так, то эдак. Это вносит некоторую путаницу. Но с тем ядром, которое у нас есть, из двух фракций, мы будем двигаться вперед вместе", - сказал он, полагая, что нынешняя коалиция просуществует до местных выборов осенью.
Чужас заявил, что, скорее всего, осенью он не будет снова баллотироваться по списку соцдемов. "Никогда не говори "никогда", но сейчас было бы довольно сложно представить, что мы будем баллотироваться осенью по списку соцдемов", - сказал он, добавив, что пока даже не знает, будет ли баллотироваться снова.
Одинец отметил, что соцдемы обязательно примут участие в выборах в горсобрание Кохтла-Ярве со своим списком во главе с ним и мэром Хенри Казело.