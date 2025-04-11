Два депутата покинули фракцию соцдемов в Кохтла-Ярве, разочаровавшись в политике партии

Горуправа назначила обоих членами совета городского коммунального предприятия "OSK Grupp", и Чужас является его председателем.

Расстановка сил в горсобрании не изменится

В 25-местном горсобрании Кохтла-Ярве у власти находится коалиция Центристской партии и Социал-демократической партии. Фракция Центристской партии насчитывает восемь членов, а во фракции соцдемов теперь осталось три депутата. Но, кроме того, в большинстве случаев одинаково с ними голосовали и несколько внефракционных депутатов.

Владимир Чужас сказал, что, несмотря на выход из фракции соцдемов, он и Бучинский не намерены покидать коалицию. "В горсобрании из-за этого ничего не изменится, и на человеческом уровне у нас останутся прежние отношения с нашими бывшими коллегами по фракции", - заверил он.

Помимо председателя горсобрания Эдуарда Одинца, во фракции соцдемов остаются Николай Куташов и Елена Мутонен. Насколько известно Одинцу, планов выхода из фракции у них на данный момент нет.

Одинец тоже считает, что выход Бучинского и Чужаса из фракции не изменит расстановку сил в горсобрании. "У нас есть депутаты, которые не входят ни в одну фракцию и голосуют то так, то эдак. Это вносит некоторую путаницу. Но с тем ядром, которое у нас есть, из двух фракций, мы будем двигаться вперед вместе", - сказал он, полагая, что нынешняя коалиция просуществует до местных выборов осенью.

Чужас заявил, что, скорее всего, осенью он не будет снова баллотироваться по списку соцдемов. "Никогда не говори "никогда", но сейчас было бы довольно сложно представить, что мы будем баллотироваться осенью по списку соцдемов", - сказал он, добавив, что пока даже не знает, будет ли баллотироваться снова.