Многие квартирособственники Нарвы по-прежнему не хотят брать кредиты на реновацию домов

Нарвские власти год назад объявили о возможности полной реновации пяти соседних многоквартирных домов в Старом городе, передают радионовости ERR. ​Цель проекта заключалась в создании демонстрационного квартала, который, в свою очередь, повысил бы интерес квартирных товариществ к улучшению энергоэффективности зданий.

"Все разладилось после того, как квартирные товарищества начали проводить общие собрания, чтобы решить, участвовать или нет, и какие расходы будут этому сопутствовать, и тогда выяснилось, что брать кредиты на строительные работы жильцы не хотят", - рассказал ​главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу.

Нарвитяне не захотели в течение 30 лет платить с каждой квартиры по 70 евро для погашения займа, а кроме того, большинство жителей района Ваналинн - пожилые люди, которые так далеко в будущее не заглядывают.