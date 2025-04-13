Опасный преступник просится на свободу досрочно

Вируский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы гражданина РФ Александра Герасимова (55), который в сентябре 2019 года устроил стрельбу на нарвской улице Кангеласте, как пишет новостной портал Rus.ERR.
Ранее судебная система Эстонии отказала Герасимову в условно-досрочном освобождении, новое же ходатайство будет рассмотрено 21 апреля.
Как было доказано в суде, Герасимов утром 16 сентября 2019 года на улице Кангеласте в Нарве на почве вражды с 30-летним потерпевшим хотел убить его, выстрелив в него пять раз из незаконно приобретенного пистолета. Жертва была тяжело ранена.
30 июня 2020 года Вируский уездный суд приговорил гражданина РФ Александра Герасимова к восьми годам, двум месяцам и 28 дням тюрьмы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием. Суд также обязал выслать мужчину после отбытия наказания из Эстонии в Россию и запретить обратный въезд в течение десяти лет. Срок наказания Герасимова истекает 14 декабря 2027 года.
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