Опасный преступник просится на свободу досрочно

Ранее судебная система Эстонии отказала Герасимову в условно-досрочном освобождении, новое же ходатайство будет рассмотрено 21 апреля.​

Как было доказано в суде, Герасимов утром 16 сентября 2019 года на улице Кангеласте в Нарве на почве вражды с 30-летним потерпевшим хотел убить его, выстрелив в него пять раз из незаконно приобретенного пистолета. Жертва была тяжело ранена.​