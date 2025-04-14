Мошенники вновь выманили у пенсионерки из Нарвы крупную сумму

11 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 90-летней жительнице Нарвы позвонила мошенница, представившаяся ее внучкой.
В разговоре лжевнучка убедила пенсионеру, что попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь ей предстоит выплатить компенсацию.
Затем женщине позвонил мужчина, представившийся адвокатом ее внучки, и попросил ее упаковать деньги вместе с другими вещами и продуктами. После этого к женщине пришел неизвестный мужчина, которому она передала 13 000 евро.
Только вечером женщине позвонила дочь, которая подтвердила, что внучка цела и не попадала в передряги. Тогда женщина поняла, что это мошенничество.