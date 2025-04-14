Мошенники вновь выманили у пенсионерки из Нарвы крупную сумму

В разговоре лжевнучка убедила пенсионеру, что попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь ей предстоит выплатить компенсацию.

Затем женщине позвонил мужчина, представившийся адвокатом ее внучки, и попросил ее упаковать деньги вместе с другими вещами и продуктами. После этого к женщине пришел неизвестный мужчина, которому она передала 13 000 евро.