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Мошенники вновь выманили у пенсионерки из Нарвы крупную сумму

Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

11 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 90-летней жительнице Нарвы позвонила мошенница, представившаяся ее внучкой.

В разговоре лжевнучка убедила пенсионеру, что попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь ей предстоит выплатить компенсацию.

Затем женщине позвонил мужчина, представившийся адвокатом ее внучки, и попросил ее упаковать деньги вместе с другими вещами и продуктами. После этого к женщине пришел неизвестный мужчина, которому она передала 13 000 евро.

Только вечером женщине позвонила дочь, которая подтвердила, что внучка цела и не попадала в передряги. Тогда женщина поняла, что это мошенничество.​

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Нарва
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