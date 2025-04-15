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Урве Кильк хранила в Ида-Вирумаа эстонский язык, настрой и дух

Урве Кильк в 2011 году на Вирумааском празднике танца "Kodust koduni" в Авинурме.
Урве Кильк в 2011 году на Вирумааском празднике танца "Kodust koduni" в Авинурме. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Кохтла-ярвеским эстонцам настало время держаться вместе, больше прежнего давать знать о себе и выступать за свои конституционные права", - писала Урве Кильк в октябре 2017 года в "Северном побережье", когда при осуществлении тогдашнего плана городских властей и Министерства образования возникла угроза, что в пятом по величине городе Эстонии не останется полностью эстоноязычной гимназии.

Урве Кильк

(5 декабря 1937 - 11 апреля 2025)

Урве Кильк родилась 5 декабря 1937 года в Вырумаа в волости Миссо, в 1955 году закончила кохтла-ярвескую 1-ю среднюю школу, в 1960 году - Тартуский университет по специальности "Эстонский язык и литература".

Более полувека она отработала в кохтла-ярвеской 1-й средней школе (более позднее название - Ярвеская гимназия) учителем эстонского языка и литературы, а также народного танца.

Урве Кильк являлась руководителем вида и ассистентом республиканских праздников танца, а также сама создавала народные танцы.

В течение своей жизни она руководила различными группами народного танца в Кохтла-Ярве и в Кохтла-Нымме, где проживала. Наиболее известными из них являются кохтла-ныммеская женская группа "Kuppari", смешанная группа и женская группа "RTA Virulane", а также D-группа "Virvet". За 1960-2016 годы она отвезла на праздники танца в общем 140 групп.

В 1967 году она организовала в кохтла-ярвеской 1-й средней школе первый собственный школьный праздник народного танца, ставший ежегодной традицией.

Она являлась кавалером ордена Белой звезды IV степени, Ида-Вирумааского знака отличия, стипендии имени Улло Тооми в области народного танца и многих других наград. В 2013 году ее выбрали почетным гражданином города Кохтла-Ярве. В 2019 году ей вручили почетный знак праздника песни и танца.

Прощание с Урве Кильк состоится в субботу, 19 апреля в 10 часов в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в 12 часов в йыхвиской Михайловской церкви.

Покинувшая нас 11 апреля в 87-летнем возрасте отважная женщина невысокого роста была в состоянии как в прямом, так и в переносном смысле заставить двигаться большие массы народа. С одной стороны - танцоров на больших полях, где они претворяли в жизнь ее как руководителя народных танцев идеи, а с другой - души людей, когда она всем своим нутром ощущала, что дела идут в совершенно неправильном направлении.

Прямолинейная, когда того требовала ситуация

Такими были также ее статьи и выступления на народных собраниях, которые помогли все же предотвратить исчезновение эстоноязычного гимназического образования в Кохтла-Ярве. Но забота о сохранении эстонскости в здешних краях, где эстонский язык и эстонская культура пребывают в меньшинстве, оставалась в ней до конца жизни.

В конце 2017 года, когда Урве Кильк удостоилась премии "Капитала культуры" за дело жизни, она сказала в интервью "Северному побережью", что, по ее мнению, наши правительства не проявляли достаточной последовательности при сохранении наших нации и культуры. "Слишком много делалось уступок! После того как Центристская партия стала партией премьер-министра, русский язык стал особенно процветать. Слишком неразумно начали требовать, что повсюду должно быть одинаково комфортно и все должны все понимать. Может, это было на концерте в честь открытия свежереновированного центра культуры, когда все говорилось на трех языках. Это было настолько нудно и концерт так затянулся. Неужели все это так сильно нужно? И вообще русский язык звучит теперь намного больше - ничего не поделаешь. Это очень печалит!".

Прошлой весной в Йыхви на Вирумааском празднике танца, за которым Урве Кильк, само собой разумеется, наблюдала на месте, она выразила в своем праздничном приветствие надежду, что сила духа вируских людей настолько велика, что они продолжат петь эстонские хоровые песни и танцевать эстонские народные танцы. "Видимо, тогда эстонскость не исчезнет и здесь, в северо-восточном уголке Эстонии", - выразила надежду она.

Заразила народным танцем тысячи

Будучи школьником, 40 лет тому назад, я взял у Урве Кильк одно из своих первых интервью. Она сказала тогда, что в народном танце человек проявляет в первую очередь себя, свои чувства, настроение. "Он делает это естественно, без всякой маски. Наверное, это и свойственно нашей нации", - сказала Урве Кильк.

Урве Кильк обладала особой способностью и умением заразить народным танцем тысячи человек, и это отмечали многие соприкасавшиеся с нею люди в своих словах прощания после того, как в пятницу на прошлой неделе пришла печальная весть о ее уходе.

"Оставайся с Богом, дорогая учительница Урве Кильк! Ты продолжишь жить в наших сердцах, мыслях и танцах! Присматривай за нами с другой стороны радуги и танцуй на облаках, пока мы не встретимся вновь!" - написала в пятницу вечером в социальных сетях ее ученица и предыдущий мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер.

Певица и выпускница кохтла-ярвеской 1-й средней школы Иви Раузи-Хаавасалу написала: "Ты прожила полную танца жизни. Твои глаза всегда смеялись, даже когда в Твоей жизни были не самые радостные мгновения. Ты была счастливым человеком, так как Ты смогла вести жизни, которая была наполнена Твоей страстью и любовью - народным танцем. Народный танец = Урве Кильк, и Ты заставила танцевать практически всю кохтла-ярвескую 1-ю среднюю школу (в мое время она называлась так). Ты привела тысячи танцоров на праздник танца, но для меня Ты была в первую очередь очень любимым и теплым человеком, который сыграл в моей жизни, пожалуй, даже большую роль, чем можно было подумать".

Председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров, танцующая в группе народного танца "Virvet", которой руководила Урве Кильк, написала в прощальным слове: "Дорогая Урве! Мы крайне благодарны Тебе за те многие, многие годы, которые Ты посвятила нашей группе народного танца "Virvet" и всем исполнителям народного танца. Мы всегда будем поминать Тебя добрым словом, Твою сердечность, Твое упорство, просто Тебя. Мы чувствуем нехватку Тебя, очень. Легкого полета Тебе на край облака".

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