Урве Кильк хранила в Ида-Вирумаа эстонский язык, настрой и дух

Урве Кильк

(5 декабря 1937 - 11 апреля 2025)

Урве Кильк родилась 5 декабря 1937 года в Вырумаа в волости Миссо, в 1955 году закончила кохтла-ярвескую 1-ю среднюю школу, в 1960 году - Тартуский университет по специальности "Эстонский язык и литература".

Более полувека она отработала в кохтла-ярвеской 1-й средней школе (более позднее название - Ярвеская гимназия) учителем эстонского языка и литературы, а также народного танца.

Урве Кильк являлась руководителем вида и ассистентом республиканских праздников танца, а также сама создавала народные танцы.

В течение своей жизни она руководила различными группами народного танца в Кохтла-Ярве и в Кохтла-Нымме, где проживала. Наиболее известными из них являются кохтла-ныммеская женская группа "Kuppari", смешанная группа и женская группа "RTA Virulane", а также D-группа "Virvet". За 1960-2016 годы она отвезла на праздники танца в общем 140 групп.

В 1967 году она организовала в кохтла-ярвеской 1-й средней школе первый собственный школьный праздник народного танца, ставший ежегодной традицией.

Она являлась кавалером ордена Белой звезды IV степени, Ида-Вирумааского знака отличия, стипендии имени Улло Тооми в области народного танца и многих других наград. В 2013 году ее выбрали почетным гражданином города Кохтла-Ярве. В 2019 году ей вручили почетный знак праздника песни и танца.

Прощание с Урве Кильк состоится в субботу, 19 апреля в 10 часов в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в 12 часов в йыхвиской Михайловской церкви.