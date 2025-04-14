Уроженка Вока Лаура Маала попала в Книгу рекордов Гиннесса

Лауру Маала отобрали для команды, которая в понедельник ранним утром по эстонскому времени установила в пиклбола рекорд, удостоенный Книги рекордов Гиннесса. Речь идет о придуманной в 1960 году в Америке игре с ракеткой, которая технически проще тенниса и которой увлекаются в какой-то мере также в Эстонии. Прежний рекорд продолжительности игры в пиклбол составлял 34 часа 5 минут.

Лаура Маала всю свою жизнь занимается спортом. Пиклбол она открыла для себя два года назад в США. Фото: Erakogu

Борьбой за рекорд руководил Чонг Кинг, познакомившийся с Лаурой в Северной Дакоте в Бисмарке, где сейчас проживает уроженка Вока. Лаура, ранее изучавшая бухгалтерский учет в Мыдрику, в настоящее время учится в Университете Дикинсона, где учится на медсестру.

Чонг Кинг предложил Лауре попытаться побить рекорд и привлечь внимание к благотворительной организации "Taylor's Gift", миссия которой заключается в оказании поддержки и утешения семьям доноров органов и тканей после потери близких.

Из юной лыжницы в разностороннюю спортсменку-любителя

- После установления рекорда я смогла поговорить с Лаурой пять минут. Она сказала, что они думали, что игра будет психологически тяжелой, но нет. Играть было физически трудно, больше всего проблем возникало с ногами, - рассказала мать Лауры Сирье Маала.

Сама Лаура написала на веб-странице "Taylor's Gift", рассказывая о себе, что ее спортивный путь начался в семилетнем возрасте с занятий лыжами, которым она отдала девять лет. "После этого я играла в баскетбол и участвовала в забегах на разные дистанции. Пробежала три полумарафона. Кроме того, я увлекаюсь и другими видами спорта, как, например, волейбол, плавание, катание на роликах, диск-гольф, а теперь и пиклбол".

Желание расширить свои границы

Последнюю игру Лаура открыла для себя два года назад и быстро впала в зависимость от нее, ведь она дает хорошую возможность передохнуть после учебы. "Пиклбол помогает не только сохранить физическую активность, но и привести мысли в порядок, снять стресс и ощутить радость".