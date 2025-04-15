Вт, 15.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Стиль "Арабеска": свет в каждом шаге

На весеннем концерте зрители могли убедиться - этим юным танцорам подвластны разные стили.
На весеннем концерте зрители могли убедиться - этим юным танцорам подвластны разные стили. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Хореографический ансамбль "Арабеск" Кохтла-Ярвеского Дома творчества завершил свой творческий сезон большим весенним концертом, который показал, что юным танцорам подвластны разные стили.

В этом учебном году в "Арабеске" занимались сорок юных танцоров от 4 до 17 лет, четыре возрастные группы. По словам руководителя коллектива Татьяны Таракановой, они стараются развивать разные направления, но ее глубокое убеждение, что классика - основа и вершина танцевального искусства, потому она старается привить ученикам такие навыки настолько, насколько это возможно.

Создателя "Арабеска" Татьяну Тараканову (в центре) радует искреннее желание детей танцевать.
Создателя "Арабеска" Татьяну Тараканову (в центре) радует искреннее желание детей танцевать. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik
Комментарии

Ключевые слова

Культура
Наверх