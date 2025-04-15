Стиль "Арабеска": свет в каждом шаге

В этом учебном году в "Арабеске" занимались сорок юных танцоров от 4 до 17 лет, четыре возрастные группы. По словам руководителя коллектива Татьяны Таракановой, они стараются развивать разные направления, но ее глубокое убеждение, что классика - основа и вершина танцевального искусства, потому она старается привить ученикам такие навыки настолько, насколько это возможно.