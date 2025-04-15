Михал: граждане стран-агрессоров не должны участвовать в решении дел Эстонии

Михал еще раз подчеркнул позицию правительства ЭР: если эти люди с серыми паспортами хотят участвовать в делах Эстонии, то для этого следует подать заявление на гражданство и принимать участие в жизни страны.

- Моя позиция была неизменна: граждане стран-агрессоров, то есть те, чье гражданство связано с государствами, которые мы рассматриваем как агрессоров, например, с Россией и Беларусью, не должны ожидать, что смогут участвовать в решении дел эстонского государства, - сказал он, добавив, что если люди хотят участвовать в жизни Эстонии и определиться с гражданством, то им на это дали время до следующих выборов.