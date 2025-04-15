Михал: граждане стран-агрессоров не должны участвовать в решении дел Эстонии

Премьер-министр Кристен Михал в интервью порталу rus.err. отметил, что обладатели серых паспортов, по сути, получили право выбора: стать, наконец, частью эстонского общества или лишиться возможности влиять на политику.
Михал еще раз подчеркнул позицию правительства ЭР: если эти люди с серыми паспортами хотят участвовать в делах Эстонии, то для этого следует подать заявление на гражданство и принимать участие в жизни страны.
- Моя позиция была неизменна: граждане стран-агрессоров, то есть те, чье гражданство связано с государствами, которые мы рассматриваем как агрессоров, например, с Россией и Беларусью, не должны ожидать, что смогут участвовать в решении дел эстонского государства, - сказал он, добавив, что если люди хотят участвовать в жизни Эстонии и определиться с гражданством, то им на это дали время до следующих выборов.
- Я считаю, что это вполне христианское и вежливое решение. Надеюсь, что люди это поймут и не поддержат кампанию партии Koos и Центристской партии, призывающую делать то или иное в качестве протеста, - добавил премьер-министр.