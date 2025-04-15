Самоуправления Ида-Вирумаа получат дополнительно девять миллионов евро на строительство школ

- Нам не придется искать крупную сумму посреди года, чтобы, к примеру, покрыть недостающую часть финансирования. Кроме того, это позволяет нам построить здание школы, возможно, даже чуть больше по размеру, чем предусмотрено госпрограммой, поскольку государство финансирует проект строго по количеству квадратных метров, - прокомментировал Айвар Камал, руководитель финансовой службы города Кохтла-Ярве, который из заявленной суммы получит 2,5 миллиона евро на новую школу в Ахтме.