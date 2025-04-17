пришла, увидела и победила Почетное звание "Бабушка уезда" теперь носит кохтла-ныммеская целительница и писательница Сирье Ноорсалу

"Бабушкой уезда", как правило, становится творческая женщина, которая не боится сцены: знакомая по многим кино- и телеролям Реэни Пайник в минувшую субботу передала эстафетную палочку Сирье Ноорсалу, долгое время руководившей театральным кружком, но теперь более известной как целительница и писательница.
Сирье Ноорсалу чувствовала себя как рыба в воде в туре посещения кассы по безработице, на стильной вечеринке вторичного использования и в библиотеке. Хотя последнее, похоже, было ей особенно по душе.