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пришла, увидела и победила Почетное звание "Бабушка уезда" теперь носит кохтла-ныммеская целительница и писательница Сирье Ноорсалу

"Бабушка уезда" Сирье Ноорсалу завоевала также титул любимицы публики. Кроме почетных лент победительница получила в подарок шляпку и картину Полины Луур.
"Бабушка уезда" Сирье Ноорсалу завоевала также титул любимицы публики. Кроме почетных лент победительница получила в подарок шляпку и картину Полины Луур. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Бабушкой уезда", как правило, становится творческая женщина, которая не боится сцены: знакомая по многим кино- и телеролям Реэни Пайник в минувшую субботу передала эстафетную палочку Сирье Ноорсалу, долгое время руководившей театральным кружком, но теперь более известной как целительница и писательница.

Сирье Ноорсалу чувствовала себя как рыба в воде в туре посещения кассы по безработице, на стильной вечеринке вторичного использования и в библиотеке. Хотя последнее, похоже, было ей особенно по душе.

- Библиотека всегда является для меня праздником - праздником души. Я рада, что книги пишут и читают, - сказала она в туре, посвященном 500-летию эстонской книги.

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