Правила владения оружием упростят

- Действующий закон об оружии был написан в совершенно другое время и при совершенно других обстоятельствах. В свете текущей ситуации в сфере безопасности вполне естественно, что мы рассматриваем и анализируем эти вопросы, - заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

По его словам, важным принципом, которым руководствуются в его ведомстве, является то, что каждый житель Эстонии должен знать, какова его роль в случае кризиса и войны, и должен уметь эффективно ее выполнять.

- Другой принцип, о котором мы также договорились в коалиции, заключается в том, что ни в одном вопросе не должно быть никакой глупой бюрократии или двойного контроля, - пояснил министр, отметив, что правила владения и хранения оружием упростят, например, для членов Кайтселийта и помощников полицейских. "Наша цель также заключается в том, чтобы обеспечить улучшение навыков обращения с оружием и чтобы это право было распространено на лояльных граждан Эстонской Республики", - подчеркнул Таро.