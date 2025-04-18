Эстония выслала уже семнадцать прокремлевких активистов

По его словам, нельзя сказать, что Эстония сейчас - объект номер один интереса российских спецслужб, но она на достаточно высоком месте. С другой стороны КаПо сейчас находится в своей наилучшей форме.

"Мы занимаемся этим постоянно, не только тогда, когда приближается 9 мая. Эта работа ведется ежедневно, и один из показателей – высылка из Эстонии прокремлевски настроенных лиц, которых на данный момент уже 17. Их высылают не потому, что они прокремлевские, а потому, что своей деятельностью и призывами активно угрожают безопасности Эстонии. Это именно те агитаторы, которые, скорее всего, попытались бы здесь что-то спровоцировать", - сказал генеральный директор.