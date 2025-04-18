ПОГОДА В пятницу в Эстонии зафиксировали новый температурный рекорд

В пятницу термометры в юго-восточной Эстонии показали беспрецедентно высокую для середины апреля температуру - 27,8 градусов тепла.
"Сегодня был официально побит абсолютный рекорд температуры в апреле. На юго-востоке Эстонии температура воздуха поднялась почти до 28°C", - сообщил Департамент окружающей среды в социальных сетях.
Максимальная температура воздуха, измеренная в Валга, составила 27,8°C. Предыдущий рекорд, зафиксированный 24 апреля 2000 года, принадлежал Кунда (27,6°C).
"За всю историю измерений температура воздуха до 24 апреля не поднималась выше 27°C, а это значит, что предел в 27°C сдвинулся на неделю вперед", - отметили метеорологи.