ПОГОДА В пятницу в Эстонии зафиксировали новый температурный рекорд

"Сегодня был официально побит абсолютный рекорд температуры в апреле. На юго-востоке Эстонии температура воздуха поднялась почти до 28°C", - сообщил Департамент окружающей среды в социальных сетях.

"За всю историю измерений температура воздуха до 24 апреля не поднималась выше 27°C, а это значит, что предел в 27°C сдвинулся на неделю вперед", - отметили метеорологи.