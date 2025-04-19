В Эстонии растет производство яиц

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2024 году в Эстонии было произведено 189,5 млн яиц, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. В среднем на человека приходилось 138 яиц в год. Включая импортные яйца, за год было съедено 16,2 кг или 259 яиц на человека.

По состоянию на конец 2024 года в Эстонии насчитывалось 2,4 миллиона голов домашней птицы.

По словам Эге Кирси, старшего аналитика Департамента статистики Эстонии, в последние годы производство яиц снова начало расти. "В прошлом году птицы снесли в общей сложности 11,8 тыс. тонн яиц. Основной объем производства яиц обеспечивают несколько крупных компаний, которые также оказывают наибольшее влияние на рост и падение производства", - пояснила Кирс.

В прошлом году в Эстонию было импортировано 12 700 тонн яичной продукции, из которых 71 процент составили цельные яйца. Экспорт яиц в 2024 году составил 2300 тонн. С учетом производства, импорта и экспорта в прошлом году было потреблено 356,1 млн или 22 200 тонн яиц, что на девять процентов больше, чем годом ранее. Почти все потребление идет на продукты питания, поскольку инкубационные яйца в Эстонии практически не производятся.