"Narva Soojusvõrk" и Департамент конкуренции спорят о выборе поставщика теплоэнергии

Так, приглашение для участия в конкурсе, составленное AS "Narva Soojusvõrk", предусматривает, что основным критерием оценки тендерных заявок является цена за МВт/ч. В свою очередь антимонопольное управление полагает, что использование метода нормированной стоимости тепла (LCOH) дает более реалистичную картину фактической стоимости производства тепла. "Метод LCOH обеспечивает комплексную, долгосрочную и объективную основу для экономического сравнения решений с различными технологиями и структурами затрат", - говорится в заявлении департамента, который считает, что эта методика поможет более прозрачно оценивать предложения и находить решения, которые обеспечат производство тепла при минимально возможных общих затратах в течение всего срока инвестирования.