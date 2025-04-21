В выходные в Ида-Вирумаа отмечен всплеск насилия

Вечером 19 апреля в Кохтла-Ярве между двумя мужчинами произошел конфликт: 34-летний мужчина ударил приятеля, с которым распивал спиртные напитки. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания первой помощи. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Вечером 19 апреля полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где 36-летний мужчина во время ссоры ударил знакомого. Полиция задержала нападавшего по подозрению в совершении преступления.

Вечером 20 апреля в полицию поступил вызов в квартиру в Нарве, где 34-летний мужчина во время ссоры ударил свою мать.

20 апреля в Силламяэ 17-летний молодой человек ударил свою девушку.