Правительство вызывает на проверочные сборы Okas до 235 резервистов

По предложению командующего Силами обороны из резерва вызывается личный состав службы транспортного обеспечения командования тыла. Сборы Okas 25-1 будут проходить с 21 по 30 апреля.

Вызванные на учения резервисты обязаны прибыть в пункты сбора в указанное в повестке время.

Бойцы могут убедиться в том, есть ли они в числе вызванных на учения, на странице регистра военнообязанных www.kaitseväeteenistus.ee.

Личный состав службы транспортного обеспечения может получить дополнительную информацию по телефону +372 8002525 или же отправить вопрос на электронную почту info@kra.ee.

Учения Okas 2025-1 проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе учений оценивается работоспособность командной цепочки от принятия решения правительством и до сбора резервистов, входящих в штат сил быстрого реагирования.

Помимо этого, кадровые военные и резервисты попрактикуются в реализации планов достижения боевой готовности, а также потренируются выполнять боевые задачи.

Проверочные сборы носят тренировочный характер, угрозы безопасности Эстонии нет.

Силы обороны отвечают за готовность государства к любым ситуациям. Они должны быть готовы защищать Эстонию, а также отрабатывать оборону страны на учениях.

Это первые по счету проверочные сборы в этом году, последние аналогичные учения прошли в декабре 2024 года.

Модель государственной обороны Эстонии опирается на вооруженный резерв. Она доказала свою жизнеспособность в качестве эффективного инструмента сдерживания. Обеспечение безопасности Эстонии требует проведения регулярных учений, которые помогают сохранять и развивать потенциал оперативного реагирования подразделений резерва.