ГАЛЕРЕЯ В Йыхви отметили 150-ю годовщину со дня рождения генерала Александера Тыниссона

Во вторник, 17 апреля, в 150-ю годовщину со дня рождения генерала Александера Тыниссона, военачальника времен Освободительной войны, у его памятника в Йыхви прошла церемония почтения памяти этого великого человека. Выдающийся офицер в мирное время также занимал должности мэра Тарту и верховного главы Таллинна.
- Освободительная война была выиграна именно на Вируском фронте, где в начале войны шли ожесточенные бои. Войска под командованием Тыниссона сделали последний выстрел в той войне, - рассказал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа. "Хотя Тарту сильно пострадал во время войны, со времен пребывания Тыниссона на посту мэра сохранилось многое", - отметил представитель Тарту.