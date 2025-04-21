ГАЛЕРЕЯ В Йыхви отметили 150-ю годовщину со дня рождения генерала Александера Тыниссона

- Освободительная война была выиграна именно на Вируском фронте, где в начале войны шли ожесточенные бои. Войска под командованием Тыниссона сделали последний выстрел в той войне, - рассказал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа. "Хотя Тарту сильно пострадал во время войны, со времен пребывания Тыниссона на посту мэра сохранилось многое", - отметил представитель Тарту.