Окружной суд отменил освобождение из тюрьмы Бориса Бармотина, совершившего тройное убийство в Силламяэ

По оценке окружного суда, уездный суд совершил дискредиционный промах и ошибочно освободил Бармотина. Уездный суд не придал должного значения обстоятельствам преступления и тому, как Бармотин относится к своему преступлению. Для освобождения отбывающего пожизненное заключение риск рецидива должен быть особенно маленьким, однако в случае Бармотина говорить об этом нельзя, постановил суд.

"Хотя на момент слушания по делу об условно-досрочном освобождении Борис Бармотин находится в преклонном возрасте, а взгляды и ценности человека могут меняться с возрастом, он не проявил этого в своем поведении", - решил суд. Окружной суд отметил, что Бармотин противоречиво высказывался о совершенном преступлении: сначала признался и подробно описал свои действия, а затем полностью отрицал свою вину.