Окружной суд отменил освобождение из тюрьмы Бориса Бармотина, совершившего тройное убийство в Силламяэ

Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда отменила 21 апреля постановление Вируского уездного суда об условно-досрочном освобождении Бориса Бармотина (70), убившего троих человек и приговоренного к пожизненному заключению.
По оценке окружного суда, уездный суд совершил дискредиционный промах и ошибочно освободил Бармотина. Уездный суд не придал должного значения обстоятельствам преступления и тому, как Бармотин относится к своему преступлению. Для освобождения отбывающего пожизненное заключение риск рецидива должен быть особенно маленьким, однако в случае Бармотина говорить об этом нельзя, постановил суд.