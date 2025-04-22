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Окружной суд отменил освобождение из тюрьмы Бориса Бармотина, совершившего тройное убийство в Силламяэ

Борис Бармотин тренируется в спортзале Пярнуской тюрьмы, 2004 год.
Борис Бармотин тренируется в спортзале Пярнуской тюрьмы, 2004 год. Фото: Urmas Luik

Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда отменила 21 апреля постановление Вируского уездного суда об условно-досрочном освобождении Бориса Бармотина (70), убившего троих человек и приговоренного к пожизненному заключению.

По оценке окружного суда, уездный суд совершил дискредиционный промах и ошибочно освободил Бармотина. Уездный суд не придал должного значения обстоятельствам преступления и тому, как Бармотин относится к своему преступлению. Для освобождения отбывающего пожизненное заключение риск рецидива должен быть особенно маленьким, однако в случае Бармотина говорить об этом нельзя, постановил суд.

"Хотя на момент слушания по делу об условно-досрочном освобождении Борис Бармотин находится в преклонном возрасте, а взгляды и ценности человека могут меняться с возрастом, он не проявил этого в своем поведении", - решил суд. Окружной суд отметил, что Бармотин противоречиво высказывался о совершенном преступлении: сначала признался и подробно описал свои действия, а затем полностью отрицал свою вину.

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