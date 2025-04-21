Энели Ефимова вновь раздвинула границы рекордов

18-летняя Энели Ефимова, уроженка Силламяэ, установила в Хельсинки новый рекорд Эстонии на дистанциях 100 и 50 метров брассом, улучшив оба результата.
В воскресенье она преодолела стометровку брассом за 1.05,86, улучшив предыдущий национальный рекорд Эстонии, установленный ею же, на 24 сотых секунды.
В понедельник в предварительном заплыве ей впервые удалось проплыть 50 метров брассом менее чем за полминуты. Новый рекорд Эстонии - 29,89 секунды. Предыдущий рекорд Эстонии - 30,02 - был установлен ею три года назад.
Ни одна другая пловчиха не достигла лучшего результата на дистанции 50 метров брассом в этом году. В мировом рейтинге за всю историю Ефимова поднялась на десятое место на этой дистанции.
Ефимова, которая в течение последнего года тренировалась под руководством Хенри Хейна, вскоре примет участие в чемпионате Европы среди пловцов до 23 лет и чемпионате мира среди взрослых в Сингапуре в июле. Осенью Ефимова отправится в США, где будет учиться и тренироваться.