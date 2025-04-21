Пиппи Лотта Энок установила личный рекорд мирового класса

Этот результат также вывел ее на второе место в мировом рейтинге сезона после литовки Беатрис Юшкевичюте, которая выиграла соревнование, набрав 6295 очков. Необходимо учитывать, что в этом году в семиборье было пока мало соревнований, однако тот факт, что новый личный рекорд Энок является результатом мирового класса, подтверждается тем, что 6258 очков обеспечили бы ей 21-е место в мировом рейтинге сезона предыдущего олимпийского года.

22-летняя Пиппи Лотта Энок также была близка к тому, чтобы побить рекорд Эстонии среди взрослых, установленный Грит Шадейко в 2017 году. На этот раз ей не хватило всего 22 очков. Она улучшила свой предыдущий рекорд на 93 очка.

Индивидуальные результаты Энок составили 13.83 в беге на 110 метров с барьерами, 1.75 в прыжках в высоту, 12.90 в толкании ядра, 24.33 в беге на 200 метров, 6.30 в прыжках в длину, 47.32 в метании копья и 2:13.19 в беге на 800 метров. Результаты в толкании ядра и беге на 800 метров стали ее новыми личными рекордами.

Пиппи Лотта Энок сказала "Õhtuleht", что поскольку эти соревнования проходили после интенсивных тренировок, она не знала, в какой она форме и сколько сможет выжать из своего тела. "Для начала сезона это было хорошее соревнование", - сказала Энок, добавив, что сожалеть не о чем.