Футбольная команда Йыхви продолжает на победной волне

Йыхви уже на четвертой минуте повел в счете благодаря голу Германа-Гури Цвибельберга и довел игру до уверенной победы благодаря голам Вадима Великанова, Ивана Радионова и Елисея Захарова. Кроме того, островитяне также забили один гол в свои ворота.

У "Phoenix" была хорошая серия: три победы и ничья в последних четырех играх. С 14 очками команда занимает четвертое место в лиге, отставая от второго места всего на одно очко и от лидирующего Маарду на четыре очка.

Лидером среди бомбардиров лиги является Елисей Захаров, на счету которого уже семь голов.

В субботу в 19.00 на поле с искусственным газоном в Кохтла-Ярве Йыхви сыграет с командой "Nõmme Unitedi U21". Начиная с мая "Phoenix" будет проводить домашние матчи на поле с натуральным травяным покрытием на стадионе Хейно Липпа в Йыхви.

Команда "Narva Trans U21" после поражения также вернулась на победную волну, обыграв команду "Läänemaa" со счетом 2:0. Молодежная команда "Trans" набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, сразу за Йыхви.