Футбольная команда Йыхви продолжает на победной волне

Футбольная команда "Jõhvi Phoenix" обыграла команду "Kuressaare U21" со счетом 5:1 на уровне "B" эстонской первой лиги и приблизилась к тройке лидеров.
Йыхви уже на четвертой минуте повел в счете благодаря голу Германа-Гури Цвибельберга и довел игру до уверенной победы благодаря голам Вадима Великанова, Ивана Радионова и Елисея Захарова. Кроме того, островитяне также забили один гол в свои ворота.
У "Phoenix" была хорошая серия: три победы и ничья в последних четырех играх. С 14 очками команда занимает четвертое место в лиге, отставая от второго места всего на одно очко и от лидирующего Маарду на четыре очка.
Лидером среди бомбардиров лиги является Елисей Захаров, на счету которого уже семь голов.
В субботу в 19.00 на поле с искусственным газоном в Кохтла-Ярве Йыхви сыграет с командой "Nõmme Unitedi U21". Начиная с мая "Phoenix" будет проводить домашние матчи на поле с натуральным травяным покрытием на стадионе Хейно Липпа в Йыхви.
Команда "Narva Trans U21" после поражения также вернулась на победную волну, обыграв команду "Läänemaa" со счетом 2:0. Молодежная команда "Trans" набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, сразу за Йыхви.
Успешная серия "Narva Trans" в последних турах лиги мастеров прервалась в субботу, когда проиграли "Nõmme Kalju" со счетом 1:2 на своем домашнем стадионе. "Trans" с 13 очками занимает в лиге мастеров пятое место.