На этой неделе можно принять участие в бесплатных беговых тренировках

Так, например, 13-кратная чемпионка Эстонии по бегу на длинные дистанции и прошлогодний бронзовый призер чемпионата мира по бегу по лестнице Кайса Кукк проведет в среду, 23 апреля в 17.30 тренировку в Йыхви рядом со стадионом Хейно Липпа.

По словам Кайсы Кукк, она ознакомит со структурой беговой тренировки. Вместе выполнят упражнения, улучшающую технику бега. Она даст также индивидуальные рекомендации по технике бега и поделится приемами, как улучшить скорость бега. Выполнят силовые упражнения и упражнения на растяжку.

Под руководством Ксении Вихриной и Инги Даниловой в течение недели пройдут тренировки в разных уголках Нарвы. Директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт поделится советами в области бега в четверг на Силламяэской трассе здоровья, а учитель физкультуры Кохтла-Ярвеской гимназии Танель Лаудма сделает это же в среду на трассе здоровья в Лесном парке.

Бесплатные беговые тренировки в Ида-Вирумаа 22 апреля в 8.00 - Нарва, стадион Кренгольмской школы / Ксения Вихрина (разминка, беговые упражнения)

23 апреля в 7.30 - Нарва, Нарвский порт, ул. Йыэ, 3 / Инга Данилова (бег трусцой, гимнастика, упражнения)

23 апреля в 17.30 - Кохтла-Ярве, ул. Метсапарги (перекресток у "Circle K") / Танель Лаудма (разминка, беговые упражнения)

23 апреля в 17.30 - Йыхви, у входа на стадион Хено Липпа / Кайса Кукк (разминка, беговые упражнения)

24 апреля в 18.00 - Нарва, парковка Пяхклимяэской трассы здоровья / Инга Данилова (разминка, бег, техника)

24 апреля в 18.00 - начало Силламяэской трассы здоровья / Aрнo Казенийт (разминка, беговые упражнения, бег)

26 апреля в 11.00 - Нарва, парковка Пяхклимяэской трассы здоровья / Инга Данилова (бег трусцой)

27 апреля в 9.00 - Нарва, парковка по ул. Ааза, 4 / Ксения Вихрина (спокойный бег в "разговорном темпе") terviserajad.ee

На открытые совместные тренировки приглашают как тех, кто только подумывает заняться бегом, так и опытных бегунов трусцой. Тренировки бесплатные и состоятся при любой погоде.