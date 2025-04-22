Специалиста нарвского департамента "Stell Eesti" обвиняет в торговле влиянием и злоупотреблении положением

У Нарвы продолжают копиться в большом количестве замечания к работе коммунального предприятия "Stell Eesti", занимающегося уходом за зелеными насаждениями, при том что именно сейчас самое время заниматься добротной приборкой газонов и парков после зимы. В названной фирме считают, что с качеством - плюс-минус порядок, а вот работника нарвского хозяйственного департамента они обвиняют в торговле влиянием и злоупотреблении служебным положением.
Большое по эстонским меркам и в общем известное акционерное общество "Stell Eesti" с прошлого лета впервые занялось обслуживанием зеленых зон в Нарве, победив в соответствующем тендере на срок до конца 2025 года. Их взаимное недовольство возникло почти сразу: горуправа неудовлетворена качеством выполнения работ и потому недоплачивает, предприниматель же с этим не соглашается и регулярно угрожает судом. Напряженная и с привлечением адвокатов переписка продолжается с прошлого лета, при этом "Stell Eesti" по-прежнему продолжает ведать уходом за большинством зеленых зон в приграничном городе.
Осенью, как припоминают нарвские чиновники в своем недавнем письме с претензиями, "Stell Eesti" якобы не убирала опавшие листья, как нужно, на что горожане жаловались и возмущались. Нынче же по весне набралась новая порция претензий к качеству наведения порядка на газонах, в скверах и парках.
Как следует из апрельского письма со стороны Нарвского департамента городского хозяйства, в конце марта они провели ряд проверок качества уборки "Stell Eesti", и полторы сотни объектов были признаны обслуженными на неудовлетворительном уровне. Подсчитали, что не было выполнено порядка 15 процентов работ на особо значимых городских территориях - в так называемом первом округе. Например, плохую уборку зеленых зон отметили на улицах Александра Пушкина и Вабадузе, а также на Таллиннском шоссе. Во втором округе якобы не было выполнено 20 процентов работ, в третьем - 8 процентов.
По итогам мартовской проверки и повторного контроля в апреле департамент городского хозяйства на несколько тысяч евро уменьшил, как делал и в прошлом году, сумму денежной выплаты "Stell Eesti". "При принятии решения заказчик учел, что все недостатки не были устранены в срок. Некоторые недостатки оставались неустраненными в течение 1-2 недель", - среди прочего отметила в своем очередном недружелюбном послании в адрес "Stell Eesti" Наталья Шибалова, директор Нарвского департамента городского хозяйства.
Дело не ладится, но до суда пока не дошло
АО "Stell Eesti" по итогам открытого тендера впервые взялось обслуживать зеленые муниципальные зоны на территории города Нарвы в период с лета 2024-го до конца 2025 года. Стоимость контракта с Нарвским департаментом городского хозяйства изначально оценивалась без малого в 2,4 миллиона евро. В прошлом и нынешнем году "Северное побережье" уже дважды писало про их взаимные претензии: о качестве работ с одной стороны и из этого вытекающих недоплат по счетам с другой.
Претензий со стороны Нарвы множество - и они копятся дальше, но на досрочное расторжение договора горуправа не решается, так как новый тендер грозит непредсказуемо затянуться, учитывая практику оспаривания результатов. "Департамент городского хозяйства тщательно взвешивает риски, связанные с расторжением договора и поиском нового подрядчика. Оставить город совсем без обслуживания зеленых зон мы не можем. Поэтому расторжение договора не является простым решением проблемы, пока мы не найдем решение того, каким образом будет обслуживаться город до конца года", - сообщила директор хозяйственного департамента и член горуправы Нарвы Наталья Шибалова.
На сегодня единственным выходом из сложившейся ситуации, по словам Шибаловой, остаются замечания и требования со стороны департамента и применение штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств. Вдобавок еще зимой департамент забрал у "Stell Eesti" из обслуживания два важных объекта - Ратушную и Стокгольмскую площади, после чего уходом за ними занялось муниципальное ТОО "Narva Jäätmekäitluskeskus".
Глубоко увязая во взаимных претензиях, Нарва и "Stell Eesti" ранее высказывали готовность встретиться в суде, чтобы остановить поток ругани и писем насчет оплаты счетов и штрафах. Однако пока все же нет никаких судебных споров у департамента городского хозяйства с АО "Stell Eesti", как проинформировала нарвская сторона.
Обвиняют контролирующего работника
В самой "Stell Eesti" заявляют, что они на протяжении всего периода сотрудничества с Нарвой старались находить точки соприкосновения и предлагали решения, но это не принесло результатов. Региональный представитель компании Валентин Коркус и ее исполнительный руководитель Микк Силламаа в своем письме нарвским чиновникам и мэру Катри Райк пишут о наблюдаемом стремлении горуправы "представить дело в искаженном, дискредитирующем подрядчика свете".
У представителей "Stell" целый ряд замечаний к мартовским контрольным актам. В частности, как подчеркивают они, за два дня проверок невозможно было охватить все перечисленные в актах участки и объекты попросту из-за больших объемов и расстояний. "Если Н.Магеррамова составляла акт в течение нескольких дней, то какова его цель, кроме как желание затруднить повседневную работу, ведь ситуация меняется часто в течение нескольких часов?" - задают риторический вопрос Коркус и Силламаа, обвиняя в предвзятости одного из старших нарвских специалистов по благоустройству Наталию Магеррамову
Коркус и Силламаа приводят в пример одну проверку: "В ее процессе вышли из автомобиля лишь три раза, а в остальное время Н.Магеррамова говорила по телефону и не покидала машину. По итогам данного рейда был составлен контрольный акт, в который были включены территории, которые в действительности не посещались. Вопрос - как такое вообще возможно? Имеем дело с сознательным предоставлением ложных данных?"
Перечислены еще пара замечаний, подтверждающих якобы необъективность контроля над качеством работы "Stell" на территории Нарвы.
"Очень прискорбно, что действия чиновника совершенно неадекватны, акты составлены с большой вероятностью, просто чтобы показать свою активную работу, делается все для того, чтобы показать, что работы выполняются с плохим качеством. Постоянно предъявляются неопределенные претензии, в которых отсутствуют конкретика и обоснованность", - говорится в письме.
Обвинения отвергаются: сами выполняйте свои обязанности
В надежде наконец наладить работу в приграничном городе Валентин Коркус из "Stell Eesti" и его начальник Микк Силламаа просят руководителей Нарвской горуправы и хозяйственного департамента сменить Наталию Магеррамову на какое-нибудь другое контактное лицо. В деятельности Магеррамовой они видят преднамеренное искажение информации, признаки торговли влиянием и злоупотребление служебным положением, о чем так прямо и написали ее руководству.
Директор Нарвского департамента городского хозяйства и член горуправы Наталья Шибалова в комментарии "Северному побережью" сказала, что нет оснований для отстранения Магеррамовой.
- Специалист добросовестно выполняет свою работу и тратит огромный ресурс своего рабочего времени на то, что подрядчик должен выполнять самостоятельно в рамках договорных обязательств, - заявляет Шибалова. - Поэтому реакция на представленные в апрельском письме "Stell" замечания в адрес специалиста департамента только одна: если бы фирма добросовестно выполняла свои обязанности, то замечаний со стороны специалиста не было бы. Возможно, представители фирмы не были готовы к такому требовательному отношению со стороны заказчика, хотя имеют опыт работы в данной сфере в Эстонии, но это не дает оснований снизить планку требований к качеству уборки в городе или обвинять специалиста в предвзятом отношении.
Обвиненная: "Если бы мы хотели придираться, то нашлось бы еще к чему"
Наталия Магеррамова в комментарии "Северному побережью" насчет высказанных в ее адрес обвинений сказала, что это все домыслы "Stell Eesti". "Я действую точно по договору и ничего не придумываю", - заверила она.
Как старший специалист по благоустройству Магеррамова рассказала, что к ним в департамент поступают жалобы со стороны жителей Нарвы на качество уборки, и она по работе реагирует в первую очередь на эти сигналы - едет на место и фиксирует недочеты, в том числе фотографирует.
- Нам как заказчику нужен результат, и мы не можем платить за то, что не делается. Жители это видят, пишут жалобы - жалобы приходят и нашему мэру, а мне как курирующему эту сферу нужно как-то реагировать, и недоработки должны ликвидироваться, - говорит Магеррамова о своей работе.
По ее мнению, большой недочет в работе "Stell" в том, что их работники по утрам не убирают с обслуживаемых территорий мусор вовремя, и департамент уже даже закрывает глаза на время - лишь бы мусор вообще убирался. "Если бы мы хотели придираться, то нашлось бы еще к чему, но такой цели нет", - отметила Магеррамова.
Уходом за газонами, скверами и парками Нарвы до "Stell Eesti" занималась местная фирма - ТОО "Gulib", но она по итогу последнего тендера не получила муниципальный заказ. В Нарве слышны суждения, что департамент городского хозяйства дескать выживает "Stell Eesti" со своей территории, чтобы вернуться к сотрудничеству с привычным партнером. Отвечая на такое, Магеррамова напомнила, что для местного самоуправления определяющей является запрашиваемая предпринимателем цена и важно также качество.
Хотя, вспоминая о сотрудничестве с "Gulib", Магеррамова признала, что с ними взаимодействовать было действительно проще, нежели со "Stell Eesti" - компанией республиканского охвата: "С теми общались в устной форме - и они готовы были ликвидировать недочеты, а тут, к сожалению, нет такой быстрой реакции, которой нам хотелось бы".