Специалиста нарвского департамента "Stell Eesti" обвиняет в торговле влиянием и злоупотреблении положением

По итогам мартовской проверки и повторного контроля в апреле департамент городского хозяйства на несколько тысяч евро уменьшил, как делал и в прошлом году, сумму денежной выплаты "Stell Eesti". "При принятии решения заказчик учел, что все недостатки не были устранены в срок. Некоторые недостатки оставались неустраненными в течение 1-2 недель", - среди прочего отметила в своем очередном недружелюбном послании в адрес "Stell Eesti" Наталья Шибалова, директор Нарвского департамента городского хозяйства.

Дело не ладится, но до суда пока не дошло

АО "Stell Eesti" по итогам открытого тендера впервые взялось обслуживать зеленые муниципальные зоны на территории города Нарвы в период с лета 2024-го до конца 2025 года. Стоимость контракта с Нарвским департаментом городского хозяйства изначально оценивалась без малого в 2,4 миллиона евро. В прошлом и нынешнем году "Северное побережье" уже дважды писало про их взаимные претензии: о качестве работ с одной стороны и из этого вытекающих недоплат по счетам с другой.

Претензий со стороны Нарвы множество - и они копятся дальше, но на досрочное расторжение договора горуправа не решается, так как новый тендер грозит непредсказуемо затянуться, учитывая практику оспаривания результатов. "Департамент городского хозяйства тщательно взвешивает риски, связанные с расторжением договора и поиском нового подрядчика. Оставить город совсем без обслуживания зеленых зон мы не можем. Поэтому расторжение договора не является простым решением проблемы, пока мы не найдем решение того, каким образом будет обслуживаться город до конца года", - сообщила директор хозяйственного департамента и член горуправы Нарвы Наталья Шибалова.

На сегодня единственным выходом из сложившейся ситуации, по словам Шибаловой, остаются замечания и требования со стороны департамента и применение штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств. Вдобавок еще зимой департамент забрал у "Stell Eesti" из обслуживания два важных объекта - Ратушную и Стокгольмскую площади, после чего уходом за ними занялось муниципальное ТОО "Narva Jäätmekäitluskeskus".

Глубоко увязая во взаимных претензиях, Нарва и "Stell Eesti" ранее высказывали готовность встретиться в суде, чтобы остановить поток ругани и писем насчет оплаты счетов и штрафах. Однако пока все же нет никаких судебных споров у департамента городского хозяйства с АО "Stell Eesti", как проинформировала нарвская сторона.