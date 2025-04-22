Хендрик Агур возглавит крупнейшее образовательное учреждение в Ида-Вирумаа

Министерство образования и науки назначило Хендрика Агура новым руководителем Центра профессионального образования уезда Ида-Вирумаа. Канцлер министерства Трийн Лааси-Ыйге подчеркивает многолетний и выдающийся опыт Агура как руководителя в сфере образования.

«Решение комиссии избрать Хендрика Агура на должность директора было основано как на видении, представленном Агуром, так и на его многолетнем опыте управления различными школами. Наиболее важными задачами для нового директора являются разработка новых учебных программ на эстонском языке для центра профессионального образования в районах роста региона и всей экономики Эстонии, а также налаживание систематического сотрудничества с региональными партнерами, включая общеобразовательные и высшие учебные заведения, с целью расширения выбора и трудоустройства учащихся».

По замыслу Хендрика Агура, Ида-Вирумааский центр профессионального образования станет школой, куда люди приходят не только учиться, но и творить, думать и вдохновляться. Это не просто учебное заведение, а инновационный центр, который отвечает ожиданиям современного трудового мира и создает возможности для всех, в том числе для тех молодых людей, чьи знания эстонского или английского языка пока не позволяют им продолжить обучение или выйти на рынок труда. «Пришло время положить конец ситуации, когда незнание языка закрывает двери для молодых людей», — подчеркивает Агур. «Наша обязанность — создать среду, в которой каждый молодой человек имеет возможность расти, развиваться и добиваться успеха в обществе — независимо от его происхождения».

По словам Агура, у Ида-Вирумаа есть все предпосылки, чтобы стать примером успешного регионального развития Эстонии: развивающаяся образовательная сеть, обновляющаяся промышленность, разнообразные возможности развития в сфере туризма и экологически чистые секторы экономики. «Если мы целенаправленно направим эти ресурсы на службу профессиональному образованию, мы воспитаем поколение с сильными навыками, четкой идентичностью и социальной ответственностью», — добавляет он.