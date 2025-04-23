Численность населения Эстонии сократилась

В прошлом году в Эстонию иммигрировало 18 634 человека, покинуло страну 17 260 человек. Сальдо миграции составило 1347 человек, что является самым низким показателем с 2016 года. «Число иммигрантов сопоставимо периоду, предшествовавшему войне в Украине и пандемии, однако число эмигрантов стало наибольшим за последнее десятилетие. На это, среди прочего, влияет также отъезд украинцев», — отметила Трасберг и добавила, что в прошлом году эмиграция превысила средний показатель за последние десять лет на 5000 человек.

В прошлом году в страну прибыло 5218 и покинуло страну 6472 гражданина Эстонии, т. е. число прибывших было на 1254 человека меньше, чем число уехавших. В Эстонию прибыло 7013 граждан Украины (в 2023 году — 13 082, в 2022 году — 33 217), покинуло Эстонию — 3829 граждан этой страны.

«В 2024 году количество граждан Украины, прибывших в Эстонию, сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом и почти в пять раз по сравнению с 2022 годом. Отмечается рост эмиграции граждан Украины. В прошлом году существенно сократилась иммиграция граждан России. Сальдо их миграции за более чем два десятилетия снова стало отрицательным, т. е. Эстонию покинуло почти в два раза больше граждан России, чем сюда прибыло», — объяснила аналитик.

Гражданство Эстонии имеет 82% (1 123 000) жителей Эстонии, 6% имеет гражданство России, 5% — гражданство Украины, 4% — неопределенное гражданство и 3% — гражданство какого-либо другого государства. Число эстонцев по национальности увеличилось почти на 3000 человек, доля эстонцев от всего населения составляет 68% (935 000). Численность русских по национальности сократилась более чем на 10 000 человек.

Для 65% (893 000) жителей эстонский язык является родным. Эстонцами по национальности считают себя 83% граждан Эстонии, эстонский язык является родным для 79%.