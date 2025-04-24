"Театр ЯРГ" привез из Риги гран-при международного фестиваля

Спектакль по пьесе Анастасии Букреевой "Ганди молчал по субботам" в исполнении кохтла-ярвеского "Театра ЯРГ" нашел отклик в сердцах зрителей и профессионального жюри международного фестиваля "Классика в Латвии" - он удостоен высшей награды.
С фестивалем "Классика в Латвии" и его главным организатором Абой Герцбахом Татьяна Кундозерова сотрудничает с 2017 года. И это не первый гран-при, который заработали в Риге воспитанники "Театра ЯРГ" - несколько лет назад такой же награды была удостоена постановка "В мире животных и людей".