"Театр ЯРГ" привез из Риги гран-при международного фестиваля

С фестивалем "Классика в Латвии" и его главным организатором Абой Герцбахом Татьяна Кундозерова сотрудничает с 2017 года. И это не первый гран-при, который заработали в Риге воспитанники "Театра ЯРГ" - несколько лет назад такой же награды была удостоена постановка "В мире животных и людей".

- Признание всегда приятно, но мы стараемся ездить в Ригу, потому что популярному театральному форуму "Классика в Латвии" уже более двадцати лет, он получил широкое признание далеко за пределами своей страны, здесь можно не только себя показать и на других посмотреть, но и многому научиться, - подчеркивает режиссер.