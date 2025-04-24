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"Театр ЯРГ" привез из Риги гран-при международного фестиваля

Драматическая история "Ганди молчал по субботам" в исполнении актеров "Театра ЯРГ" покорила зрителей в Риге.
Драматическая история "Ганди молчал по субботам" в исполнении актеров "Театра ЯРГ" покорила зрителей в Риге. Фото: Erakogu

Спектакль по пьесе Анастасии Букреевой "Ганди молчал по субботам" в исполнении кохтла-ярвеского "Театра ЯРГ" нашел отклик в сердцах зрителей и профессионального жюри международного фестиваля "Классика в Латвии" - он удостоен высшей награды.

С фестивалем "Классика в Латвии" и его главным организатором Абой Герцбахом Татьяна Кундозерова сотрудничает с 2017 года. И это не первый гран-при, который заработали в Риге воспитанники "Театра ЯРГ" - несколько лет назад такой же награды была удостоена постановка "В мире животных и людей".

- Признание всегда приятно, но мы стараемся ездить в Ригу, потому что популярному театральному форуму "Классика в Латвии" уже более двадцати лет, он получил широкое признание далеко за пределами своей страны, здесь можно не только себя показать и на других посмотреть, но и многому научиться, - подчеркивает режиссер.

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