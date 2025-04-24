Штрафы за нарушение парковки выросли, но количество нарушителей не уменьшается

В прошлом году штрафы за неправильную парковку в Кохтла-Ярве получили около двухсот автовладельцев, а с начала текущего года - уже более семидесяти, и этот список постоянно пополняется.
Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов сказал, что с наступлением весны количество нарушителей парковки увеличилось. Он не только сам выявляет такие факты, часто об этом сообщают квартирные товарищества, присылают фото неравнодушные горожане. Он напоминает, что нехватка парковочных мест в городах все же не позволяет автомобилистам оставлять свои транспортные средства везде, где удобно.