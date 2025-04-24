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Штрафы за нарушение парковки выросли, но количество нарушителей не уменьшается

На газоне парковаться можно, но не везде и не всем.
На газоне парковаться можно, но не везде и не всем. Фото: Timofei Korepov

В прошлом году штрафы за неправильную парковку в Кохтла-Ярве получили около двухсот автовладельцев, а с начала текущего года - уже более семидесяти, и этот список постоянно пополняется.

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов сказал, что с наступлением весны количество нарушителей парковки увеличилось. Он не только сам выявляет такие факты, часто об этом сообщают квартирные товарищества, присылают фото неравнодушные горожане. Он напоминает, что нехватка парковочных мест в городах все же не позволяет автомобилистам оставлять свои транспортные средства везде, где удобно.

- По Закону о дорожном движении нельзя парковать моторно-транспортные средства на перекрестках и тротуарах, исключая места, где есть разрешающий знак или соответствующая разметка, - перечисляет он. - На газонах можно парковаться только с разрешения владельца участка земли. Иногда обочина может незаметно переходить в газон, но по правилам, если хотя бы одно колесо будет выступать за асфальт, автомобилист становится нарушителем ПДД. 

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