В прошлом году увеличилось число людей, посетивших зубного врача

Компенсациями за протезирование воспользовались 39 311 человек и общая сумма составила 7,5 млн евро. Сумма неденежной компенсации за зубные протезы для одного человека составляет 260 евро за три года.

Согласно исследованию удовлетворенности населения, проведенному Kantar Emor, 86% жителей Эстонии были удовлетворены своим последним визитом к стоматологу. Те люди, которые посещают стоматолога реже одного раза в год, не делают этого в основном по экономическим причинам. Если в 2023 году экономические причины назвали 36% респондентов, то в прошлом году их было уже 43%.

В 2024 году в Эстонии зубных врачей посетило 68,3% детей в возрасте от 3 до 19 лет. Касса здоровья выплатила 48,6 млн евро на профилактику и лечение заболеваний полости рта у детей и почти 15,4 млн евро на ортодонтические услуги у детей. Бюджет детской ортодонтии был превышен на 6%, или почти на 2,5 миллиона евро.

Самыми усердными в посещении зубных врачей снова оказались дети из Сааремаа (74,6%), за ними следуют дети из Йыгевамаа (71,7%), Тартумаа (71%) и Вырумаа (70,9%). Меньше всего детей посещали зубных врачей в Валгамаа (62,9%), Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа (62,8%), а также в Ярвамаа (62,2%).

Наибольшее количество детей, посещающих зубных врачей (73,5%), было в группе детей в возрасте 4-8 лет. "Эта ясно показывает, что перед поступлением школу дети исправно посещают зубного врача. Однако охват визитов снижается среди подростков в возрасте 14-19 лет (59,4%)", – сказала Зейго. Она подчеркивает, насколько важно для подростков регулярно проходить стоматологические контрольные осмотры, чтобы привести зубы в порядок и освоить основы гигиены полости рта до того, как они достигнут совершеннолетия. Если к концу подросткового возраста зубы у ребенка будут крепкие и здоровые, а на деснах не обнаружены воспаления, то в дальнейшем будет достаточно ежегодного профилактического осмотра. "Нам необходимо перейти от лечения последствий к поддержанию профилактических мероприятий, и здесь важную роль играют родители, поскольку они должны быть примером для своих детей в вопросах заботы о здоровье полости рта", – пояснила Зейго.