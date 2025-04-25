Главным поводом для беспокойства для жителей Эстонии является дорожающая жизнь: продуктовая корзина перевешивает геополитику

«Для жителей Эстонии чрезвычайно важно персональное чувство финансовой уверенности, и не поддается никакому сомнение и то, что инфляция и рост цен оставили свой след. Быстрый рост повседневных расходов каждый день влияет на человека самым непосредственным образом – рост расходов нельзя отложить или игнорировать», - прокомментировал член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. Притом женщины из-за увеличивающихся расходов на продукты питания и повседневную жизнь беспокоятся больше мужчин (женщин 78% и мужчин – 60%). В Латвии о повседневных расходах беспокоится 49% жителей, а в Литве – 45%.

Помимо внутреннего роста цен, тревожность людей усилила и международная напряженность, прежде всего война в Украине, влияние которой особенно остро ощущается в странах Балтии. В Эстонии 45% опрошенных назвали обострение геополитической ситуации одной из своих главных тревог. В Литве этот показатель достиг целых 56%.

«Проблемы безопасности и глобальные торговые войны, особенно напряженность между США и Китаем, создали ситуацию, когда стабильное экономическое планирование стало крайне затруднительным. Эти риски постепенно проникают и в сознание потребителей – но главным страхом остается все же остается вопрос: будет ли еда на семейном столе и в следующем месяце», - добавил Эдвард Ребане.