Главным поводом для беспокойства для жителей Эстонии является дорожающая жизнь: продуктовая корзина перевешивает геополитику

Несмотря на то, что Европу и мир в целом продолжают сотрясать кризисы в сфере безопасности и экономико-политическая напряженность, жители Эстонии больше всего обеспокоены вопросами выживания. Исследование банка Citadele показало, что в Эстонии главным источником тревоги являются растущие расходы на продукты питания и повседневную жизнь – такой ответ дали целые 66% респондентов. Главным поводом для беспокойства это является и для жителей Латвии и Литвы, однако не в столь значительной степени.
«Для жителей Эстонии чрезвычайно важно персональное чувство финансовой уверенности, и не поддается никакому сомнение и то, что инфляция и рост цен оставили свой след. Быстрый рост повседневных расходов каждый день влияет на человека самым непосредственным образом – рост расходов нельзя отложить или игнорировать», - прокомментировал член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. Притом женщины из-за увеличивающихся расходов на продукты питания и повседневную жизнь беспокоятся больше мужчин (женщин 78% и мужчин – 60%). В Латвии о повседневных расходах беспокоится 49% жителей, а в Литве – 45%.
Помимо внутреннего роста цен, тревожность людей усилила и международная напряженность, прежде всего война в Украине, влияние которой особенно остро ощущается в странах Балтии. В Эстонии 45% опрошенных назвали обострение геополитической ситуации одной из своих главных тревог. В Литве этот показатель достиг целых 56%.
«Проблемы безопасности и глобальные торговые войны, особенно напряженность между США и Китаем, создали ситуацию, когда стабильное экономическое планирование стало крайне затруднительным. Эти риски постепенно проникают и в сознание потребителей – но главным страхом остается все же остается вопрос: будет ли еда на семейном столе и в следующем месяце», - добавил Эдвард Ребане.
Личные или семейные финансовые вопросы стали источником беспокойства для 26% эстонских респондентов. В Латвии и Литве, где общая экономическая ситуация была несколько стабильнее или работают иные системы поддержки, этот показатель составил около 15%. Проблемы со здоровьем отметили 9% опрошенных в Эстонии, тогда как в Латвии и Литве вопрос здоровья возник значительно чаще – соответственно у 24% и 26% респондентов.
Остальные темы, такие как неуверенность в сохранении рабочего места (8%) или изменение климата (4%), явно остались на заднем плане. И это несмотря на то, что связанные с будущим риски – например, экологические кризисы или технологические изменения – в долгосрочной перспективе могут оказать на общество столь же решающее влияние.
Эдвард Ребане добавил, на фоне любых кризисов в центр внимания совершенно ожидаемо автоматически выходят базовые потребности и личное благополучие: «Люди в первую очередь беспокоятся о том, как справиться с настоящим, а не о возможных рисках в будущем. Это возлагает большую ответственность и на финансовые учреждения – помогать своим клиентам принимать разумные решения и сохранять финансовую устойчивость даже в условиях неопределенности».