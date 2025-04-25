Эстонский военный музей собрал советские военные памятники в общедоступную базу данных

База данных составлена ​​на основе материалов, собранных в 2022 году рабочей группой по картографированию памятников советской оккупации при госканцелярии, и включает данные о 366 советских военных памятниках, которые находились или находятся на территории Эстонии. Для каждой записи о памятнике в базе данных указано, был ли он снесен или нет, а также приведена историческая информация о памятнике.

По возможности включены исторические справки и статьи, ссылки на дополнительную информацию и фотографии. В дополнение к 321 памятнику, нанесенному на карту комиссией по памятникам в 2022 году, Эстонский военный музей обнаружил еще 45 памятников и воинских захоронений. Были проведены раскопки 98 неправильно расположенных военных захоронений, останки 3700 павших солдат были найдены и перезахоронены на кладбищах. 17 воинских захоронений оказались фиктивными, там никто не похоронен. На 160 воинских захоронениях памятник с символикой оккупации был заменен нейтральным надгробным камнем.

«Никогда еще никто не имел столь полного обзора военных захоронений и памятников, расположенных на территории Эстонии», — сказал Хеллар Лилль, директор Эстонского военного музея.

«По данным Военного комиссариата СССР, число похороненных в воинских захоронениях должно было быть в десятки и десятки раз больше, чем есть на самом деле». По данным Лилля, в этом году запланированы раскопки еще 20 военных захоронений в неподходящих местах. «Мы закончим раскопки в этом году», — подтвердил он.

Если памятник в базе данных являлся обозначением воинской могилы, то в его информационной записи указывается, сколько человек там было похоронено по данным военных комиссариатов, действовавших в то время на территории Эстонской ССР. Если памятник, установленный во время советской оккупации на месте военного захоронения, был заменен нейтральным надгробием, то прилагаются фотографии обоих надгробий.

Если проводились раскопки на воинском захоронении, то об этом также имеются данные. Каждому памятнику рабочей группой по картографированию памятников советской оккупации при Правительственном учреждении был присвоен номер. База данных была составлена ​​Ранно Сынумом, научным сотрудником Эстонского военного музея, и она будет постоянно пополняться.

Если у кого-то есть информация о памятнике, которого нет в базе данных, пожалуйста, сообщите об этом в Эстонский военный музей, отправив письмо по адресу monument@esm.ee.