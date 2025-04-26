ДРУЖИННИК Конференция генерала Тыниссона сосредоточилась на потерях среди населения во Второй мировой войне

"Вторая мировая война означала для эстонцев очень большие потери среди населения: примерно столько же человек, сколько было сослано на восток, уехали в западном направлении", - сказал директор Эстонского института памяти Меэлис Марипуу на VIII конференции памяти генерала Александера Тыниссона.
До сих пор нет четкого обзора о количестве покинувших Эстонию во время Второй мировой войны, а также об их происхождении и позднейшей жизни. В опубликованных до сих пор результатах исследований количество оценивалось в 70000-80000 человек. Чтобы получить более точную картину, Эстонский институт памяти в 2022 году начал составление базы данных покинувших Эстонию в период Второй мировой войны.
- В течение последних тридцати лет пытались на уровне отдельных лиц понять, кто стал жертвами коммунистических репрессий, и делалось это весьма результативно. Однако представление о том, кем были люди, которые бежали на запад, откуда они происходили и куда устремились, было довольно смутным, - объяснил Меэлис Марипуу необходимость составления базы данных.
Данные по Вирумаа недостаточные
Темой доклада Меэлиса Марипуу было влияние отъезда военных беженцев Второй мировой войны на население Вирумаа, однако на основании нынешних знаний полностью раскрыть ее невозможно. Известно, что бежавшие из Вирумаа в основном добирались до Германии, меньше - до Швеции.
- Общая цифра - около 4500 человек - слишком маленькая. С учетом фоновой информации, которая у нас имеется, из Вирумаа бежали значительно больше людей. Касающаяся Вирумаа статистика не показывает истинного положения, однако относительно многих других уездов данные довольно точные, - сказал он.
Причина кроется в том, что по Вирумаа, и особенно по его восточной части, Вторая мировая война прошлась очень разрушительно. "Не сохранилось около половины книг семейного регистра (нынешнего регистра населения), касавшихся вирумааских самоуправлений. Да и те, что есть, сохранились не целиком".
Поэтому, по оценке Меэлиса Марипуу, не отвечает истине такая пропорция, что из Вирумаа во время Второй мировой войны бежали 3,1% жителей. Он обратился к участникам конференции и местным любителям истории с призывом помочь составить правдивую картину.
- Вы активные люди и смогли установить памятник Тыниссону. Если вас интересует, каким на самом деле было население Ида-Вирумаа до Второй мировой войны и что стало с людьми, то оставшуюся в семейном регистре прореху возможно заполнить. В архиве имеется множество материалов, из которых можно по волостям собрать данные о довоенном населении и объединить их в базу данных, но это требует большой и кропотливой работы. Мы приветствуем любые руки помощи, - отметил он.
Военная история интересует
Обусловленным войной потерям населения и связанным с ними изменениями в общей памяти людей на исторической конференции было посвящено несколько докладов. Рассматривались также судьба финнов-ингерманландцев, высланных из Ленинградской области; воспоминания, связанные с расположенными в районе ида-вируских сланцевых шахт лагерями военнопленных и трудовыми лагерями; роль "Eesti Rahva Ühisabi" ("Эстонская народная взаимопомощь") в деле помощи жертвам большого пожара 1943 года в Йыхви.
Конференция подняла вопрос, какими в Ида-Вирумаа, разнообразном в культурном и языковом отношении, помнятся события Второй мировой войны.
С докладами выступили член правления Алутагузеской дружины Калев Наур, руководитель Института Финляндии Ханнеле Валкеениеми, член Рийгикогу Меэлис Кийли, историк Валлой Реймаа, ученица Йыхвиской гимназии Лизбет Каземетс. Своими воспоминаниями посредством видеомоста поделились с гостями конференции Эва Алаталу, Калев Наур и Айно Лийвик.
Прошедшая 16 апреля в Йыхвиском концертном доме военно-историческая конференция была посвящена 150-й годовщине со дня рождения Александера Тыниссона, участвовали в ней 70 человек. Конференция прежде собирала и больше сотни участников, но так как на этот раз она совпала с летними каникулами, то многие школьники остались в стороне от нее.
Организовало конференцию Общество Йыхвиского музея, поддержали Йыхвиское волостное управление и Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры".