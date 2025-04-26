ДРУЖИННИК Конференция генерала Тыниссона сосредоточилась на потерях среди населения во Второй мировой войне

До сих пор нет четкого обзора о количестве покинувших Эстонию во время Второй мировой войны, а также об их происхождении и позднейшей жизни. В опубликованных до сих пор результатах исследований количество оценивалось в 70000-80000 человек. Чтобы получить более точную картину, Эстонский институт памяти в 2022 году начал составление базы данных покинувших Эстонию в период Второй мировой войны.

- В течение последних тридцати лет пытались на уровне отдельных лиц понять, кто стал жертвами коммунистических репрессий, и делалось это весьма результативно. Однако представление о том, кем были люди, которые бежали на запад, откуда они происходили и куда устремились, было довольно смутным, - объяснил Меэлис Марипуу необходимость составления базы данных.

Данные по Вирумаа недостаточные

Темой доклада Меэлиса Марипуу было влияние отъезда военных беженцев Второй мировой войны на население Вирумаа, однако на основании нынешних знаний полностью раскрыть ее невозможно. Известно, что бежавшие из Вирумаа в основном добирались до Германии, меньше - до Швеции.

- Общая цифра - около 4500 человек - слишком маленькая. С учетом фоновой информации, которая у нас имеется, из Вирумаа бежали значительно больше людей. Касающаяся Вирумаа статистика не показывает истинного положения, однако относительно многих других уездов данные довольно точные, - сказал он.