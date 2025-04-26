Поджигателя травы ждет такое же наказание, как и нетрезвого водителя

В Ида-Вирумаа этой весной отмечен рост количества ландшафтных пожаров. По сравнению с тем же периодом прошлого года - с начала года до 24 апреля - возгораний сухой травы произошло в уезде на 25% больше (соответственно 67 и 84).

В прошлом году в Ида-Вирумаа случилось 198 пожаров, из которых 100 пожаров были лесные или ландшафтные.

Последствия пугают

- В последние недели мы отметили резкий рост числа ландшафтных пожаров, - сказал главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Артем Иванов.

Причины горения прошлогодней травы из года в год те же: кто-то сжигает высохшую траву, кто-то разводит "быстрый костер", кто-то сжигает мусор на своем дворе. "И часто это заканчивается одинаково - выжженная земля, опасность для зданий, угроза для человеческих жизней, большой материальный ущерб, вдобавок ко всему - штраф за нарушение требований пожарной безопасности", - отметил он.

По его словам, люди часто ошибочно полагают, что контролируют ситуацию: что там может случиться, если я просто сожгу немного веток?

- Один уголек, одна искра - и за несколько секунд загорается трава. Через минуту огонь уже на соседнем участке. И тут наступают шок и замешательство, а потом люди произносят фразу, которую я слышал десятки раз: "Я и подумать не мог, что мой маленький костер может привести к такому пожару", - сказал Иванов.