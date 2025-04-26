Поджигателя травы ждет такое же наказание, как и нетрезвого водителя

Хотя поджигать сухую траву запрещено круглый год, часть людей этого запрета не придерживаются. Однако они не знают, что в наказание за это можно получить такой же большой штраф, как предусмотренный Законом о дорожном движении максимальный штраф за управление в состоянии алкогольного опьянения транспортом.
Самые крупные ландшафтные пожары нынче в Ида-Вирумаа
- 9 марта в 14.06 спасателям поступило сообщение, что в деревне Йыэтагузе Алутагузеской волости от разведенного для сжигания веток костра занялась сухая трава. По словам звонившего, он не учел сильный ветер.
- 29 марта в 12.28 спасатели приняли вызов в деревню Перьятси города Нарва-Йыэсуу, расположенную под боком у города Силламяэ, где люди заметили сильный дым. К прибытию спасателей площадь возгорания составляла около гектара, загорелись также кусты и из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Местами пламя было высокое, под угрозой оказались расположенные на территории дома и лес. К тушению привлекли несколько спасательных команд. Огонь до леса и домов не дошел. По оценке спасателей, площадь пожара составила около 9 гектаров.
- 2 апреля в 12.06 в центр тревоги позвонили и сообщили, что в деревне Тарумаа Люганузеской волости загорелась сухая трава. По словам звонившего, огонь из-за сильного ветра дошел до леса. Спасатели потушили горевшую траву. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. Пожар мог начаться от искры, вылетевшей из разведенного в металлической бочке костра.
- 6 апреля в 14.41 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании сухой травы в садоводческом товариществе в Вайвара в Нарва-Йыэсуу. По словам звонившего, вблизи располагались здания, а также дул сильный ветер. Спасатели помогли жителям потушить траву и торфяную почву, горевшие на площади 150 квадратных метров. Пожар мог начаться от искры, вылетевшей из разведенного в металлической бочке костра.
- 13 апреля в 13.50 спасатели выезжали на тушение сухой травы на территории садоводческого товарищества по улице Лийва в городе Кивиыли Люганузеской волости. Трава горела на площади примерно 300 квадратных метров. Огонь охватил также два тепляка. Никто из людей не пострадал.
- 16 апреля в 14.49 в центр тревоги сообщили, что в садовом товариществе "Спутник" в городе Силламяэ горит теплица. Хозяева пытались сами потушить огонь. На место выехали силламяэские спасатели, увидевшие охваченную огнем теплицу и горевшую вокруг нее траву. Вероятно, пожар начался из-за того, что хозяин сжигал в расположенной рядом бочке огородные отходы и искры от костра долетели до теплицы.
В Ида-Вирумаа этой весной отмечен рост количества ландшафтных пожаров. По сравнению с тем же периодом прошлого года - с начала года до 24 апреля - возгораний сухой травы произошло в уезде на 25% больше (соответственно 67 и 84).
В прошлом году в Ида-Вирумаа случилось 198 пожаров, из которых 100 пожаров были лесные или ландшафтные.
Последствия пугают
- В последние недели мы отметили резкий рост числа ландшафтных пожаров, - сказал главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Артем Иванов.
Причины горения прошлогодней травы из года в год те же: кто-то сжигает высохшую траву, кто-то разводит "быстрый костер", кто-то сжигает мусор на своем дворе. "И часто это заканчивается одинаково - выжженная земля, опасность для зданий, угроза для человеческих жизней, большой материальный ущерб, вдобавок ко всему - штраф за нарушение требований пожарной безопасности", - отметил он.
По его словам, люди часто ошибочно полагают, что контролируют ситуацию: что там может случиться, если я просто сожгу немного веток?
- Один уголек, одна искра - и за несколько секунд загорается трава. Через минуту огонь уже на соседнем участке. И тут наступают шок и замешательство, а потом люди произносят фразу, которую я слышал десятки раз: "Я и подумать не мог, что мой маленький костер может привести к такому пожару", - сказал Иванов.
Целенаправленный поджог сухой травы несовершеннолетними тоже является проблемой - на такие пожары выезжают иногда по несколько раз в неделю. "Для нас проблема в том, что люди вызывают спасателей, когда дети уже убежали и невозможно поговорить с ними и объяснить им, почему это опасно", - объяснил Иванов.
Он добавил все же, что постоянная профилактическая работа в учреждениях образования принесла, конечно, результаты, но все же есть дети, которые играют таким образом с огнем. Иванов провел для одного такого поджигателя экскурсию по спасательной команде, ознакомив его с повседневной работой спасателей. "Мы не всегда должны тут же штрафовать. Если есть смысл поговорить и объяснить, то так и делаем", - отметил он.
Строгое наказание
Однако наказание за ландшафтный пожар весьма суровое: штраф до 300 штрафных единиц, то есть 2400 евро. По утверждению Спасательного департамента, наказать можно даже если пожара не произошло, но не выполнялись требования.
Проблемными местами при возникновении ландшафтных пожаров являются садовые товарищества.
Артем Иванов отмечает, что в случае взрослых поджигателей сухой травы больше всего проблем с пожилыми людьми старше 70 лет. "Для них это нормально, ведь в старину поступали так. Они считают, что огонь у них под контролем. На самом деле возраст уже дает себя знать, и чисто физически они уже не в состоянии потушить огонь самим, приходится вызывать спасателей".