В Вайвара нейтрализуют остатки химического оружия времен Первой мировой войны

"При более низких температурах иприт находится в твердом состоянии, но при 14 градусах начинает превращаться в жидкость и понемногу испаряться. Поэтому было важно провести работы в более прохладное время. Сложность заключалась в том, что содержимое проржавевших бочек было трудно безопасно извлечь. Кроме того, опасные остатки иприта были смешаны с почвой и песком. Поэтому сначала мы растворили содержимое бочек, а затем нейтрализовали его с помощью специальных веществ", - объяснила руководитель специализированной химической группы из Спасательного департамента Трийн Мельник.

Нейтрализованные остатки безопасно утилизируются.

Эти семь металлических бочек с подозрительным запахом и внешним видом были обнаружены в 2019 году в Сырве на Сааремаа. Анализы подтвердили, что в бочках содержались остатки иприта - вещества, использовавшегося как химическое оружие в Первую мировую войну. Опасные бочки были перемещены в Вайвараский центр обращения с опасными отходами.

Поскольку иприт - чрезвычайно опасное вещество, применявшееся в качестве химического оружия, о находке была проинформирована также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Анализы, проведенные Центром экологических исследований, подтвердили, что в бочках содержался иприт, однако он со временем в значительной степени разложился и смешался с грунтом. В связи с этим ОЗХО дала Эстонии разрешение классифицировать этот материал как загрязненную опасными веществами почву.

"Хорошо, что нашедшие сообщили о найденных бочках. Это пример того, что металлическая бочка, которая на первый взгляд кажется обычным металлоломом, может на деле содержать нечто опасное как для самого нашедшего, так и для окружающей среды. Благодаря сообщению мы смогли вовремя узнать об опасном содержимом бочек, безопасно их вывезти совместно со спасателями и теперь - нейтрализовать, не допустив ущерба", - отметил заместитель гендиректора Департамента окружающей среды по надзору Олав Аварсалу.

Осенью 2024 года специализированная группа Спасательного департамента провела первые испытания по нейтрализации остатков иприта. Результаты были удовлетворительными, и после тщательного планирования группа приступила к работе 23 апреля.