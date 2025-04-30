Мужчина и кот погибли во время пожара в Кохтла-Ярве

Как рассказали в Спасательном департаменте, в 18.42 спасатели прибыли к дому по улице Пярна в Кохтла-Ярве. По ранее поступившему сообщению, дым через вентиляцию проник в квартиру на девятом этаже. Предполагалось, что источник дыма находится в квартире на шестом этаже.

Уже на месте спасатели зафиксировали дым, исходивший из указанной квартиры. Дверь никто не открывал, и спасателям пришлось проникнуть внутрь. В гостиной горел диван.

Из квартиры эвакуировали двоих пострадавших, но одного из них спасти не удалось.

Пожар был локализован в 19.22. На кухне в пострадавшей квартире был найден также погибший кот.​​

При проверке квартир в том же подъезде спасатели обнаружили в задымленной квартире на девятом этаже женщину с затрудненным дыханием. Она была передана медикам.

В ликвидации этого пожара участвовали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ.

Пожар был полностью потушен в 20.28.​​ Причины возгорания еще предстоит установить.