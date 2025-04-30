Мужчина и кот погибли во время пожара в Кохтла-Ярве

Вечером 30 апреля спасатели получили вызов в девятиэтажный жилой дом на улице Пярна в Кохтла-Ярве, где через вентиляцию проникал дым. Сообщивший о происшествии подозревал возгорание в квартире на шестом этаже. Из горящей квартиры спасатели вынесли двух пострадавших людей, одного из которых медикам спасти не удалось. Погиб также один питомец.
Как рассказали в Спасательном департаменте, в 18.42 спасатели прибыли к дому по улице Пярна в Кохтла-Ярве. По ранее поступившему сообщению, дым через вентиляцию проник в квартиру на девятом этаже. Предполагалось, что источник дыма находится в квартире на шестом этаже.
Уже на месте спасатели зафиксировали дым, исходивший из указанной квартиры. Дверь никто не открывал, и спасателям пришлось проникнуть внутрь. В гостиной горел диван.
Из квартиры эвакуировали двоих пострадавших, но одного из них спасти не удалось.
Пожар был локализован в 19.22. На кухне в пострадавшей квартире был найден также погибший кот.
При проверке квартир в том же подъезде спасатели обнаружили в задымленной квартире на девятом этаже женщину с затрудненным дыханием. Она была передана медикам.
В ликвидации этого пожара участвовали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ.
Пожар был полностью потушен в 20.28. Причины возгорания еще предстоит установить.
Спасательный департамент отмечает, что с начала этого года в пожарах в Эстонии погибли одиннадцать человек.