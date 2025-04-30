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Мужчина и кот погибли во время пожара в Кохтла-Ярве

Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве.
Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве. Фото: Päästeamet

Вечером 30 апреля спасатели получили вызов в девятиэтажный жилой дом на улице Пярна в Кохтла-Ярве, где через вентиляцию проникал дым. Сообщивший о происшествии подозревал возгорание в квартире на шестом этаже. Из горящей квартиры спасатели вынесли двух пострадавших людей, одного из которых медикам спасти не удалось.​ Погиб также один питомец.

Как рассказали в Спасательном департаменте, в 18.42 спасатели прибыли к дому по улице Пярна в Кохтла-Ярве. По ранее поступившему сообщению, дым через вентиляцию проник в квартиру на девятом этаже. Предполагалось, что источник дыма находится в квартире на шестом этаже.

Уже на месте спасатели зафиксировали дым, исходивший из указанной квартиры. Дверь никто не открывал, и спасателям пришлось проникнуть внутрь. В гостиной горел диван.

Из квартиры эвакуировали двоих пострадавших, но одного из них спасти не удалось.

Пожар был локализован в 19.22. На кухне в пострадавшей квартире был найден также погибший кот.​​

При проверке квартир в том же  подъезде спасатели обнаружили в задымленной квартире на девятом этаже женщину с затрудненным дыханием. Она была передана медикам.

В ликвидации этого пожара участвовали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ.

Пожар был полностью потушен в 20.28.​​ Причины возгорания еще предстоит установить.

Спасательный департамент отмечает, что с начала этого года в пожарах в Эстонии погибли одиннадцать человек.

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Кохтла-Ярве
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