СВОДКА ПОЛИЦИИ Выпивка сожителей закончилась для женщины побоями

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В Йыхви напали на двоих мужчин, одного доставили в больницу

Ночью 1 мая на улице Парги в Йыхви совершено нападение на 21-летнего мужчину, который получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.

В тот же день на Нарвском шоссе в Йыхви совершено нападение на 50-летнего мужчину.