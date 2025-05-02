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СВОДКА ПОЛИЦИИ Выпивка сожителей закончилась для женщины побоями

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Во время совместного употребления алкоголя 1 мая в одной из квартир в Кохтла-Ярве между сожителями возник конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина ударил женщину.

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В Йыхви напали на двоих мужчин, одного доставили в больницу

Ночью 1 мая на улице Парги в Йыхви совершено нападение на 21-летнего мужчину, который получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.

В тот же день на Нарвском шоссе в Йыхви совершено нападение на 50-летнего мужчину.

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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