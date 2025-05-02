СВОДКА ПОЛИЦИИ Выпивка сожителей закончилась для женщины побоями

Во время совместного употребления алкоголя 1 мая в одной из квартир в Кохтла-Ярве между сожителями возник конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина ударил женщину.
Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.
В Йыхви напали на двоих мужчин, одного доставили в больницу
Ночью 1 мая на улице Парги в Йыхви совершено нападение на 21-летнего мужчину, который получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.
В тот же день на Нарвском шоссе в Йыхви совершено нападение на 50-летнего мужчину.
Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.