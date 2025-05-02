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Очередное телефонное мошенничество: жертва лишилась десяти тысяч евро

Телефонные мошенники продолжают с успехом пользоваться доверчивостью людей.
Телефонные мошенники продолжают с успехом пользоваться доверчивостью людей. Фото: Elmo Riig / Sakala

Пожилая женщина передала мошенникам крупную сумму денег из своих накоплений - якобы для спасения близкого.

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 30 апреля 69-летней женщине позвонили мошенники, утверждавшие, что ее близкий попал в больницу в результате ДТП, а чтобы избежать уголовного дела надо заплатить деньги.

Женщина сообщила звонившему свой домашний адрес, а затем передала пришедшему к ней на дом мошеннику более 10000 евро.

Полиция возбудила уголовное дело по факту о мошенничестве.

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