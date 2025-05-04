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Полиция разыскивает пропавшего в Люганузеской волости мужчину

Обновлено 4 мая 2025, 14:14
Пропавший в Люганузеской волости Олег.
Пропавший в Люганузеской волости Олег. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Олега, который накануне рано утром ушел из дома попечения, расположенного в волости Люганузе, и до сих пор не вернулся.​ Вскоре пришла новость, что Олега нашли и вернули в учреждение попечения.

Как считают в Департаменте полиции и погранохраны, Олег может находиться, предположительно, в Кивиыли или Кохтла-Ярве и при этом передвигаться пешком. Ранее он уже покидал дом попечения без уведомления персонала.​

Телефон мужчины выключен.​​

Олег высокого роста, крепкого телосложения, с короткими волосами. На нем темная бейсболка, светлая куртка или свитер и синие джинсы.

Сотрудники дома попечения и полиция проверили различные места, где мужчина мог бы находиться, но найти его пока не удалось. Поиски продолжаются.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Олега, просят сообщить об этом по телефону 112.

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