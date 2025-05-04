Полиция разыскивает пропавшего в Люганузеской волости мужчину

Как считают в Департаменте полиции и погранохраны, Олег может находиться, предположительно, в Кивиыли или Кохтла-Ярве и при этом передвигаться пешком. Ранее он уже покидал дом попечения без уведомления персонала.​

Телефон мужчины выключен.​​

Олег высокого роста, крепкого телосложения, с короткими волосами. На нем темная бейсболка, светлая куртка или свитер и синие джинсы.

Сотрудники дома попечения и полиция проверили различные места, где мужчина мог бы находиться, но найти его пока не удалось. Поиски продолжаются.