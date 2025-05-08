Откровения художника на выставке "Вчера и Сегодня"

В пятницу, 9 мая в 17.00 в галерее "A-Art" в нарвском торговом центре "Astri Keskus" открывается новая выставка работ Юрия Хорева под названием "Eile ja Täna" ("Вчера и Сегодня"). На открытии живая музыка от Анне Калинен. Вход свободный.
- Будут представлены тонкие и глубокие по настроению работы мастера: натюрморты, родные пейзажи и образы музы, - перечисляет куратор выставки и галерист Эдуард Зеньчик. - Юрий Хорев - один из самых ярких художников Ида-Вирумаа, давно завоевавший уважение зрителей неподражаемым стилем, тяготеющим к символизму и живописному минимализму. Его картины словно камерная музыка, сдержанные в средствах, но безграничные по внутреннему богатству. Характерный художественный почерк, изысканный колорит и утонченная эстетика делают каждую работу откровением и философским размышлением о времени, природе красоты и человеческой душе.
Художник умеет превращать даже самые прозаичные предметы в искусство. Талант диктует ему способ самовыражения - будь то кистью по холсту или пальцем по пыльному зеркалу. В любом случае это дает миру чувство разумности.
Картины Хорева находятся в частных коллекциях в Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Франции, России и Америке.