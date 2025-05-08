Искусство - хороший способ убежать от печали

Список новых имен в изобразительном искусстве пополнился - в галерее Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки на ул. Тууслари, 22 открылась первая персональная выставка живописи Ольги Богатыревой. Вход свободный.
Библиотечная галерея нередко открывает новые имена творческих земляков. Заведующая читальным залом Лариса Ладанюк знает - в Кохтла-Ярве много творческих людей, о которых даже не слышали.
- Одна из них - Ольга Богатырева, массажист с большим стажем, работает в Кохтла-Ярве не одно десятилетие, но только самые близкие знали о том, что она увлекается изобразительным искусством. Ее прекрасные творения предложили показать широкому кругу.
Экспозиция получилась разнообразная, видно, что автор экспериментирует, ищет свой стиль.
На вернисаже виновница торжества рассказала, что писать картины мечтала с детства, но поступить в художественный институт после школы не получилось, поэтому закончила горный. Работала на шахте, позже переквалифицировалась на массажиста, чем и занимается.
- Если чего-то сильно хочешь, это обязательно случится, - поделилась она жизненной мудростью. - Пять лет назад в нашей семье произошли печальные события, и чтобы отвлечься от грусти, взяла в руки карандаши, а потом масло. Увлеклась настолько, что сижу над полотном подчас до полуночи... Получить необходимые знания сейчас не проблема - участвовала в художественных вебинарах, брала курсы по интернету. Пишу картины не потому, что нечем заняться на досуге, а потому, что получаю удовольствие и радость. Даже если для хобби остаются только ночные часы. Далеких планов не строю, но так как есть еще незавершенные картины, договорились с Ларисой о том, что в декабре принесу в этот уютный зал новые работы.