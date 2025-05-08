Искусство - хороший способ убежать от печали

- Если чего-то сильно хочешь, это обязательно случится, - поделилась она жизненной мудростью. - Пять лет назад в нашей семье произошли печальные события, и чтобы отвлечься от грусти, взяла в руки карандаши, а потом масло. Увлеклась настолько, что сижу над полотном подчас до полуночи... Получить необходимые знания сейчас не проблема - участвовала в художественных вебинарах, брала курсы по интернету. Пишу картины не потому, что нечем заняться на досуге, а потому, что получаю удовольствие и радость. Даже если для хобби остаются только ночные часы. Далеких планов не строю, но так как есть еще незавершенные картины, договорились с Ларисой о том, что в декабре принесу в этот уютный зал новые работы.